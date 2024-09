Már a remény sem maradt meg Till Tamás szüleinek, el kell temetniük a fiukat

A 11 éves Till Tamást mindenki rendes, kötelességtudó gyereknek ismerte, aki nagyon szerette az állatokat. Az volt a vágya, hogy otthon is állatokat tarthasson, ezt azonban a szülei ellenezték, ezért rendszeresen átjárt a közeli, Parkerdei Vadasparkba, ami az 5501-es főút mentén működött.

Ebbe a vadasparkba indult el 2000. május 28-án reggel. A szüleinek azt ígérte, hogy délután 1 órára haza fog érni, ez azonban nem történt meg. Amikor 2 órakor sem volt otthon, a szülei keresni kezdték, de hiába. Az első nyom az volt, amikor szűk két hónappal később egy kamionos megtalálta a fiú kék színű biciklijét egy hétvégi telken. Csak jóval később, szeptember közepén értesítették a rendőrséget, amikor felismerték, hogy a bicikli azonos a szórólapon szereplővel.

A biciklin nem voltak ujjlenyomatok és vér sem, viszont talajmaradványok igen, valamint olyan sérülések, amikből lehetett következtetni arra, hogy a fiút elütötték, de akár meg is gyilkolhatták.

Till Tamás

Egy vallomás változtatott meg mindent

A rendőrség augusztus elején tartott sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy megtalálhatták Till Tamás holttestét. Akkor Petőfi Attila vezérőrnagy elmondta, hogy az eljárást akkoriban az is nehezítette, hogy gyereknapot és repülőnapot is tartottak Baján, ami miatt sok idegen megfordult a városban.

Az elmúlt 24 évben közel 500 személyt hallgattak meg a rendőrök, ezek közül 15 személynek a vallomását kezelték kiemelten. Számos felhívás látott napvilágot, ez idáig eredménytelenül. 2024. június 11-én kaptunk egy jelzést a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől, arról, hogy akkor, egy egykori bajai gyermekotthonban élő személy segített 2000-ben egy holttestet elásni"

– tette hozzá a vezérőrnagy.

Ezek után egy nyomozócsoportot hoztak létre, akiknek többek között a bajai gyermekotthon egykori lakóit kellett megtalálniuk. Egy most 40 éves férfi vallomása hozta meg az áttörést az ügyben. Kiderült ugyanis, hogy egy bajai vállalkozó akkoriban több gyereket is összegyűjtött és szakmát tanított nekik. Ő és a testvére is dolgozott az esztergályosnál, akit Józsi bácsinak hívtak. A vállalkozónak volt egy tanyája is, amelyen volt egy ház és több fészer. Ezeket próbálták otthonossá, lakhatóvá tenni, és ide akarta átköltöztetni a vállalkozását. A két fiatal 500-500 forintot kapott a munkáért, ami akkor egy doboz cigarettára volt elég. A munkálatok azonban egy ponton leálltak.