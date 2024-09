Kiadták a riasztást; mutatjuk, hol lesz szélvihar

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint szombat estétől a Dunántúlon akár óránkénti 110-120 kilométeres széllökések is előfordulhatnak, valamint a nyugati és középső vármegyékben és az Északi-középhegységben akár 30-50 milliméter eső is várható.

Villámlás Salgótarján felett: viharos, erősen csapadékos idő lesz a hétvégén (illusztráció)

Fotó: MTI/Komka Péter

A veszélyjelzés szerint szombaton napközben a Dunántúl északnyugati felén a legerősebb széllökések egyre nagyobb területen meghaladják az óránkénti 70 kilométeres sebességet. Késő délutántól várhatóan tovább fokozódik a szél, kiemelten a Soproni-hegység, a Kőszegi-hegység, illetve a Bakony és a Balaton környezetében az óránkénti 90-110 kilométeres, késő estétől akár az óránkénti 110-120 kilométert meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Felhívták a figyelmet arra, hogy az időjárási helyzetre tekintettel a legmagasabb fokú, piros riasztást is kiadhatják, különösen a vasárnapra virradó éjszaka során.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém vármegye területén kell szombaton óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökésre számítani, emiatt

a négy érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Zala vármegyék területén elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig, ezeken a területeken a várt legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 70 kilométeres sebességet.

Mivel 24 óra alatt több mint 30 milliméter csapadék hullhat Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves és Pest vármegye területén, így ezekben a vármegyékben másodfokú (narancs) figyelmeztetés van érvényben sok eső miatt. Az ország többi részén – Békés vármegye kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben eső miatt, mert 24 óra alatt több mint 24 milliméter csapadék hullhat.

Az előrejelzések szerint a jövő hét elején is marad az őszies idő. Hétfőn a felhőzet szakadozottabb lesz, de összességében továbbra is borongós időre számíthatunk. A csapadék inkább a délutáni órákban fordulhat elő, szórványosan eső és zápor formájában. Az északnyugati, északi szél sok helyen megerősödik, helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 13 és 20 fok közé emelkedik, az enyhébb értékek délnyugaton, a hűvösebbek északon várhatók.