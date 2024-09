Robbanás mellett szelfizett egy biatorbágyi anya és fia

Augusztus 30-án több tűzoltóautó is érkezett Biatorbágyra, a Felsőpátyi útra, ugyanis kigyulladt egy aszfaltozó gép és nem sokkal később egy robbanás is történt. Az elmondások szerint a gép álló helyzetben volt, nagyon közel egy házhoz, amikor pillanatok alatt kigyulladt. A helyzetet az is nehezítette, hogy a gépen több gázpalack is volt, amiből kettő fel is robbant. A robbanásokat meghallva a helyiek közül többen is odasiettek, hogy segítsenek, közben pedig értesítették a tűzoltókat - írja a Ripost.

Az esetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is beszámolt:

Kigyulladt egy teherautó Biatorbágyon, a Felsőpátyi úton. A Dózsa György köz és az Öntöde utca közötti szakaszra az érdi és a törökbálinti hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. A tűz egy út szélén lévő fára is átterjedt. A jármű gázpalackokat szállított, melyek közül kettő felrobbant. Az egységek a többi gázpalackot visszahűtötték, és eloltották a lángokat.

A helyiek elmondása szerint a tűz félelmetes és ijesztő volt, főleg úgy, hogy tudták, hogy a közelben lévő házban a tulajdonos nagy eséllyel éppen bent tartózkodik. Többen megpróbálták elérni telefonon, ami valószínűleg sikerült is.

A robbanás olyan erejű volt, hogy még a ház ablakait is betörte, azonban a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően senki sem sérült meg. Azonban az anyagi kár több tízmilliós.

A oltási munkálatok után a helyi polgárőrség azonban egy szomorú dologról számolt be, ugyanis a sok segíteni akaró ember mellett volt egy szülő, akit csak az érdekelt, hogy a gyerekeivel képet csinálhasson.

Tudjuk, hogy az emberi butaság hihetetlen mértékű tud lenni. Az még valahogy magyarázható, hogy egy részeg nem ért a szép szóból és folyamatos el kell zavarni a robbanó palackok mellől, de hogy egy szülő viszi oda a gyerekeit fényképezkedni, és még neki áll feljebb, amikor elküldik, az túl megy minden ésszerű határon

- írták a közösségi oldalukon.

