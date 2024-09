Felrobbant egy családi ház Vámospércsen - képek

Hatalmas robbanás hangjára ébredtek szombat éjszaka Vámospércsen a Zrínyi Miklós utcában. Egy családi ház robbant fel. A HAON megkeresésére az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya tudatta, a ház lakóját, egy idős nőt, sikerült kimenteni, de súlyos-életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

Hajnali negyed egykor történt a robbanás, süvítő hang hallatszódott, mikor kijöttem éreztem, hogy gázszivárgás van, a felrobbant házból ömlött kifelé a gáz. Visszaszaladtam a páromért és a gyerekekért, gyorsan kimenekítettem őket, majd a szomszédasszonyért indultam

– mondta el a HAON-nak egy közelben lakó férfi. "Nagy füst volt, a háznak már nem volt oldala sem, a szétrobbant tető a földön égett, mindenki kijött az utcára, a szomszédok egyből hívták a tűzoltókat. Kis idő után meg is érkeztek, majd órákon át oltották a tüzet" – tette hozzá.

Gázrobbanás történt szombat éjszaka Vámospércsen

Fotó: HAON/ Tóth Imre / HAON/ Tóth Imre

Jelentősek a károk

A HAON arról is beszámolt, hogy a helyszínt látva kiderült, jelentősek az anyagi károk, helyszíni beszámolók alapján több millió forint.

Vasárnap délelőtt is még tartott a műszaki mentés. A lap azt is megtudta, a felrobbant családi ház közvetlen szomszédságában lévő házban is olyan károk keletkeztek, amely miatt az ott élőket ki akarták lakoltatni. A gyors segítségnek köszönhetően azonban mégis maradhatnak. Önkéntesek és ismerősök befóliázták az érintett házak ablakait, illetve a tetőt is.

Robbanás Vámospércsen: megsemmisült egy családi ház

Fotó: Tóth Imre/ HAON

Egy másik szomszédnak azonban teljesen lakhatatlanná vált a háza, ő ideiglenesen elköltözött.

A Katasztrófavédelem azt írta, korábban összesen 13 lakónak kellett elhagynia otthonát.

Korábban az Origo arról iszámolt be, hogy Sárkeresztúron is történt egy családi házban gázrobbanás. Azt megelőzően pedig Sepsiszentgyörgyön, aminek a következtében egy nő súlyosan megsérült.