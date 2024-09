Ha Magyar Péter valóban elkövette a bűncselekményt, akkor nincs helye a közéletben

Az európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy a mentelmi jog felfüggesztése egyrészt biztosítja, hogy a hazai igazságszolgáltatás akadálytalanul dolgozhasson, másrészt hogy egy képviselő ne bújhasson a mentelmi joga mögé.

Úgy tűnik, hogy elillant Magyar Péter bátorsága, és az európai parlamenti képviselőknek járó, brüsszeli mentelmi jog mögé bújva szeretné megúszni a felelősségre vonást

– mondta Schaller–Baross Ernő.

Mint ismert, Magyar Péter a választást megelőző kampányban még azt ígérte a választóknak, hogy amennyiben bizalmat szavaznak neki, akkor a mentelmi jogot el fogja törölni hiszen annak "semmi értelme", szükségtelen, így azt el is törölné. Habár nem ez lenne az első, hogy aegy korábbi ígéretét a későbbiekben megszegi. Emlékezhetünk arra, hogy korábban azt is cáfolta, hogy ő bármikor politikus lenne, majd végül előbb elindult egy választáson majd be is ült abba az Európai Parlamentbe ahova elmondása alapján nem állt szándékába.

Schaller–Baross hangsúlyozta a lapnak, hogy a legfőbb ügyész jogszerűen járt el amikor indítványozta a baloldali figura mentelmi jogának felfüggesztését az uniós intézménynél.

Cselekménye lopásnak minősülhet, ami közvádra üldözendő bűncselekmény. Az EP elnökének jóváhagyását követően az Európai Parlament jogi szakbizottságán a sor, hogy kivizsgálja az ügyet

– jelentette ki a képviselő.

Emellett a képviselő arra is rávilágított, hogy "a mentelmi jog esetében az Európai Parlament gyakorlata és a hozzáállása nagyon eltérő". Példaként azt a görög politikust, Eva Kailit hozta fel, aki a hírhedt brüsszeli botrány egyik főszereplője volt. Olyan bűncselekményekkel volt vádolható, mint kkorrupció és pénzmosás, azonban mégis hosszú időbe telt, mire elveszette a mentelmi jogát. Schaller–Baross Ernő hangsúlyozta:

„Ezek az ügyek rávilágítanak arra, hogy a mentelmi jog nemcsak védelmet nyújt, hanem komoly etikai kihívások elé állítják az uniós intézményeket és a döntéshozókat.”

Majd arra figyelmeztetett, hogy Kaili esete üzenet Magyar Péternek is: senki sem állhat a törvények felett,így ha valóban bebizonyosodik a bűnössége, akkor a közéletből is távoznia kell.