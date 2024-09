Schmidt Mária: Ne szeretkezz, háborúzz!

Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész professzor Ne szeretkezz, háborúzz! című nyitóelőadása a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium: Az identitás, mint politikai fegyver című nemzetközi konferenciáján hangzott el. Cikkünkben idézzük az előadás egyes részeit, amely nemcsak feltárja a jelenünket meghatározó kérdéseket, problémákat, de válaszokat is ad rájuk.

A szovjet birodalom összeomlása után szinte azonnal szembesültünk az amerikai demokráciaexport 2.0-ás változatával, ami már nem a szabadságjogok kiterjesztéséről és a nemzeti szuverenitások megerősítéséről szól, hanem helyette elkezdődött egy olyan értékrend ránk erőltetése, ami hasonlóan az egykori kommunista világképhez, nem egyeztethető össze a több mint ezerszáz év alatt kikristályosodott hagyományainkkal, keresztény örökségünkkel.

Az amerikanizáció ugyanis már nem csak kulturális iparág, reklámjain és médiáján, ezen belül óriási tech-cégein keresztül fejt ki nyomást az értékeinkre, a szokásainkra, sőt az identitásunkra is, de nyíltan kulturális és politikai szuverenitásunk felszámolására tör.

Amerika demokrata kormányzatai a biológiai nemek felszámolása, a transz- és LMBTQ-lobbi újabb és újabb követelései mögé állnak, és életellenes felfogást képviselnek.

A második világháború után a kommunizmusra kényszerített országokban, tehát nálunk is, teljeskörűen emancipálták a nőket, míg nyugati sorstársaikat visszatessékelték a háztartás és a család világába. Az ő legfőbb céljuk továbbra is a férjhez menés és a családalapítás maradt. Az alsóbb társadalmi csoportokhoz tartozó nőkön kívül a többiek még évtizedekig egykeresős családmodellben éltek, nem vállaltak munkát, nem rendelkeztek önálló jövedelemmel, ami kiszolgáltatottá tette őket férjeiknek.

A szocialista táborban a nők teljes egyenjogúságot élveztek, bármit tanulhattak, bármilyen munkakört betölthettek. Főnökök és beosztottak lehettek. Cserébe nőként, anyaként, munkaerőként egyaránt helyt kellett állniuk. Igaz, hogy az állam besegített: szakszerű gondoskodást és ellátást nyújtó bölcsődei, óvodai és iskolai napköziotthonokat létesített.

A munkahelyeken üzemi konyhákat működtetett. Az ideális szocialista nő terhelhető munkaerő volt, aki tanult és ideológiailag is képezte magát, törődött a gyerekekkel, csinos volt és ápolt. Emellett jó és hű feleség is volt, aki az idős és beteg családtagokról is gondoskodott. Persze pénzt is keresett, mert a kizárólagossá vált kétkeresős családmodell nem tette lehetővé, hogy egy fizetésből meg lehessen élni. Szükség volt tehát a nők keresetére is.