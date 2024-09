Sírógörcsöt kapott a bírósági tárgyaláson Magyar Péter áldozata - videó

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter diszkóbotrányától volt hangos a sajtó, és éppen az ott történtek miatt megszólalt egyik áldozata, akivel még a Tinder nevű társkeresőn ismerkedett meg a baloldali politikus. A fiatal nő, Laura elmondása szerint Magyar Péter erőszakosan viselkedett vele, szexuálisan zaklatta, nehezen tűrte a nő visszautasítását.

Rám feküdt, és mondta, hogy akkor most! Én pedig mondtam, hogy nem szeretném. Le kellett lökdösni magamról

– mondta a Tényeknek. A nő elmesélte azt az esetet, amikor Magyar

lehúzta a cipzárját, a nadrágját és elővette a péniszét.

A nő szerint Magyar nagyon másnak mutatja magát, mint aki valójában, és ezt az emberek nem látják. Laura most a diszkóbotrány miatt állt a nyilvánosság elé, és elmondta, hogy Magyar Péter megfenyegette őt.

Sírógörcsöt kapott a tárgyaláson Magyar áldozata

Most a Tények arról közölt egy friss riportot, hogy többször félbe kellett szakítani a kihallgatását Laurának, akit Magyar Péter szexre akart kényszeríteni. A nőt most Debrecenben tanúként hallgatták ki, a korábban a Tényeknek adott interjú után ugyanis Magyart szexuális kényszerítés miatt feljelentették. Laura többször is sírógörcsöt kapott, mert újra át kellett élnie a borzalmakat.

A péniszéről küldött fotókat a fiatal nőnek

A nő elmondta korábban a Tényeknek, hogy a Tinderen ismerkedett meg Magyarral, aki "mint egy szexuális ragadozó, úgy kezd el viselkedni" az ismerkedéskor,

és körbeírja, hogy mit tenne a másikkal, és átküld egy fotót a hímtagjáról.

Vagyis Magyar Péter fényképeket küldött a nőnek a péniszéről. Ezen felül meztelen fotókat mutatott neki saját magáról és az előző barátnőiről.

Magyar a nőt sértegette, mert nem akart vele lefeküdni, és azt mondta, hogy habár ő nem akar vele lefeküdni, neki akkor is könnyítenie kell magán. Így Magyar Péter végül a nő előtt kezdte el kielégíteni magát. Ekkor vette elő a péniszét.

Magyar Péter az ukrán alvilág szórakozóhelyén szedi fel a nőket.

Már a volt feleségével is erőszakos volt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, már Varga Judit volt igazságügyi miniszter is beszélt arról, hogy Magyar Péter hol könyveket, hol a nadrágszíjjal és csattal együtt a nadrágját vágta hozzá volt feleségéhez, de előfordult, hogy várandósan egy ajtónak lökte.

Minden eddigi információ azt bizonyítja, hogy Magyar Péter erőszakos ember, aki nem tűri, ha ellentmondanak neki, ha mégis, akkor erőszakot is képes alkalmazni a nőkkel szemben.

