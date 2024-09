Soros egyik befektetésekhez kerülhetnek Magyar Péter feljelentőinek adatai

Magyar Péter pártja a napokban indított egy online bejelentő felületet, a Digitális Gyógyantatószéket, ahol “lehetséges visszaéléseket vagy jogellenes cselekményeket“ lehet jelezni.

A Tűzfalcsoport vette észre, hogy ezen a felületen nem a talpramagyarok.hu által megbízott, szigetszentmiklósi 3 in 1 Hosting Bt., vagy esetleg a magyartisza.hu megbízottja, a szegedi székhelyű Rackhost Zrt. a tárhelyszolgáltató, hanem az

“Akamai Technologies Gmbh“

Korábban Soros György befektetett a Akamai Technologies Inc. nevű cégbe. Az állományuk 259 364 részvény volt 2010. június 30-án. Ennek kapcsán kiemeli a Tűzfalcsoport, hogy az Akamai Technologies Gmbh a Soros főbb befektetései között levő Akamai Techologies Inc. németországi leányvállalata.

A két cég között komoly intézményi és technológiai átfedések vannak, például a leányvállalat saját honlapja az akamai.de közvetlenül az akamai.com, amerikai szervere irányít. Ez azért is problémás, mert korábban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság egyértelművé tette, hogy külföldi szerverek helyett EU-s platformokat ajánlott igénybe venni.

A Tűzfalcsoport Magyar Péter és a Soros-világ összefonódása kapcsán arról is ír, hogy a Nyomtass te is! keretes anyagban reklámozta Magyarék korrupciófigyelőjét. Mint ismert, ez az ingyenesen terjesztett kampánylap volt a Korányi Dávid-féle Action for Democracy egyik hazai médiaprojektje.