Azbej Tristan: Európa érdekeit is szolgálja Magyarország a csádi stabilitás megőrzésének támogatásával

Azbej Tristan felhívta a figyelmet arra, hogy a politikailag labilis, elsivatogosodó, élelemhiánnyal sújtott, vallás-, azon belül keresztényüldözéssel terhelt közép-afrikai térségben óriási szükség van jelenleg külső segítségre a békés együttélésre törekvő országok országok stabilitásának megőrzése érdekében. Mindez azért fontos szerinte, mert a hátrányos helyzetben lévő térségből - hacsak helyben nem áll rendelkezésre segítség -

a következő években akár migránsok tízmilliói indulhatnak el Európa felé,

ami beláthatatlan következményekkel járna kontinensünkre nézve.

Azbej Tristan, Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára

Fotó: Facebook

Kiemelte:

e tekintetben Csád szerepe kiemelkedő Közép-Afrikában, hiszen az országban a lakosság egyharmada szorul humanitárius ellátásra, mégis a világ ötödik legnagyobb menekültbefogadó állama, amelyben hatalmas szükség van a helyi kormányzat stabilitásának megőrzésére.

Támogatni kell a csádi emberek és hatóságok azon törekvéseit, amelyek ezt szolgálják, ezért a Hungary Helps program mentén az akut humanitárius válsághelyzetekre - például ipari vagy természeti katasztrófák következményeinek kezelésére - kínál hazánk segítséget, továbbá szakemberekkel, orvosi, mérnöki, mezőgazdasági szakértelemmel támogatja az országot - ismertette a részleteket.

A Hungary Helps program "az érző szív, de a józan ész programja is", mondta, hozzátéve: Magyarország keresztényi szolidaritásból, általános emberi együttérzésből, egyben "az európai kontinens felé érzett felelősségvállalás" részeként segíti a csádi stabilitás fenntartását. Azbej Tristan emlékeztetett: a Száhel-övezet már most migrációt kibocsátó régió, ráadásul a régióban tartózkodik a világ menekültjeinek és migránsainak 75 százaléka, ezért ami ma a Száhel-övezetben történik, az nemcsak Afrika, de Európa jövőjét is meghatározza.

Ha az itt élő emberek megtalálják a jövőjüket a saját országaikban, akkor mérséklődhet az Európát érintő illegális migráció is, ha viszont (…) egymás után dől be az országok a stabilitása, akkor egy tragikus következményekkel járó általános migrációs válsághelyzet állandósul

- hívta fel a figyelmet. Az államtitkár kitért arra is, hogy a térségben sok helyen felütötte a fejét a szélsőséges iszlamista terrorizmus. Az olyan országok is veszélyben vannak, mint Csád, ezért a magyar kormány támogatja a helyi kormányzat azon erőfeszítéseit, amelyek ennek megfékezésére irányulnak - húzta alá.