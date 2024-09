Szélvihar és brutális eső jön, piros riasztást is kiadhatnak

A HungaroMet Zrt. a Facebook oldalán arról számolt be, hogy a rengeteg csapadék mellett károkozó széllökések is lehetnek a hétvégén, illetve már ma is.

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, az eddigi forróság után esővel és viharokkal érkezett meg az ősz. A HungaroMet már tegnap kiadta a riasztást, pusztító viharokra, jégesőre és széllökésekre kell számítani több területen. A legerősebb széllökések holnap az Észak-Dunántúlon elérhetik, illetve meghaladhatják a 100 km/h-t, sőt az északnyugati határszélen, a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein és a Balaton térségében 100-120 km/h feletti széllökések is előfordulhatnak. Az időjárási helyzet függvényében akár a legmagasabb fokozatú piros riasztás is kiadásra kerülhet. A hőérzet már ma is közelíti a 0 fokot az északnyugati tájakon a viharos szélben. Arrafelé 14, 15 fokkal van hidegebb, mint tegnapelőtt ugyanekkor. Képünk illusztráció!

Fotó: Christoph Reichwein/dpa / AFP Szél Ma Sopron térségben egy-egy 90 km/h körüli vagy afeletti széllökésre is van esély. A szél a késő esti órákra mérséklődik a Bakony térségében. Szombaton a nap második felétől, de jellemzőebben az esti, késő esti óráktól a Dunántúl északi felében a legerősebb széllökések meghaladják a 70 km/h-t, az északnyugati, nyugati megyékben általában 90-110 km/h között alakulhatnak. Az északnyugati határszélen, a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő részein és a Balaton térségében 110-120 km/h feletti széllökések is előfordulhatnak. Az időjárási helyzet függvényében akár a legmagasabb fokozatú piros riasztás is kiadásra kerülhet! Sok eső Ma a 24 órás napi csapadékösszeg északon és északkeleten néhol, a Dunántúlon nagyobb területen meghaladhatja a 20 mm-t, az északnyugati harmadban a 30 mm-t, lokálisan nyugaton az 50 mm-t. Szombaton a délutáni, esti óráktól ismét egyre nagyobb területre terjed ki a csapadéktevékenység, amely vasárnap is folytatódik. "HAMISÍTATLAN KIRÁNDULÓIDŐ" 🚵‍♂️ Gyakorlatilag foga 🦷 van/lesz az időjárásnak. Komolyra fordítva a szót, a rengeteg... Posted by HungaroMet Nonprofit Zrt. on Friday, September 13, 2024 Szombat délutántól a lehulló csapadék mennyisége az ország túlnyomó részén meghaladja a 20 mm-t, az északnyugati megyékben, illetve nagyobb bizonytalansággal terhelve a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegység térségében egy szélesebb sávban többfelé 30 mm feletti csapadékösszeg valószínű. Zivatar Ma elsősorban az ország keleti, északkeleti harmadában számíthatunk zivatarok kialakulására viharos széllökés (60-75 km/h), intenzív csapadék (10-20 mm), esetleg kisebb méretű jég (< 1-2 cm) kíséretében. Délután ezeken a helyeken egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt (> 75 km/h, jégeső ~ 2 cm-es átmérővel). Szombaton zivatar nem valószínű. Az időjárási térképeken láthatjuk, hogy miként fejlődik ki Genovai-öböl feletti középponttal az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz meteorológusok a Boris névre kereszteltek. Ez a ciklon jelentősen beleszól hazánk időjárásába is. A Boris nyomán jelentős csapadékra, komolyabb zivatartevékenységre és orkán erejű szélre figyelmeztetnek az olasz kollégák, sőt, 1500 m felett havazhat is. Tegnap elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a Hungaromet.

