„meg kell fogni a beteg kezét”. 

Milyen közös tanulságok szűrhetők le a köszönőlevelekből?

Fontos, hogy minden kolléga megértse: lehet, hogy neki ezer ilyen esete volt már, álmából felébresztve is tudja a gyógymódot, vagy csukott szemmel is képes lenne megoperálni a pácienst – a betegnek ez nem rutin, hanem sokszor élete egyik legnagyobb kihívása. A szakmai profizmus mellett azt is kell éreznie, hogy ő nem egy újabb darab, nem az ezeregyedik eset, hanem az adott pillanatban ő a legfontosabb páciensünk. Mindenkiért a legjobb szakmai tudásuk szerint harcolunk, de a gyógyítás nemcsak kezelésből és gyógyszerekből áll. Ezért is osztok meg minden levelet a kollégákkal; azzal az osztállyal, ahová a köszönet érkezik és betesszük körlevélbe is, illetve posztoljuk a Facebook oldalunkon, természetesen az adatok védelme mellett.

Szent Imre Kórház

Miért fontosak a visszajelzések?

Mert így az egészségügyi dolgozók is érzik, hogy a hála nemcsak addig tart, amíg valaki ki nem jön a kórházból.

Látszik, hogy ezekre a gesztusokra hosszú-hosszú évekig, sőt, talán életük végéig emlékeznek majd a betegek és a hozzátartozóik, mert egy nehéz – ha úgy tetszik: sötét – időszakban ezek rengeteget jelentettek nekik.

A reményt, hogy ők vagy a szeretteik meggyógyulnak, a vigaszt, hogy nincsenek egyedül és a törődést, hogy a kollégáink akkor is figyelnek rájuk, amikor úgy tűnik, egy percük sincs, olyan sok a teendő. Az emberséget egyetlen gyógyszer, egyetlen terápia sem pótolhatja. Mi a Szent Imre Kórházban ebben hiszünk.