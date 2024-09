Szentkirályi Alexandra: Javasolni fogom, hogy a kormány megfelelő szabályozást hozzon az Airbnb jövőjéről

A Fidesz budapesti elnöke szerint bármilyen döntést is hoznak most a 6. kerületiek, ő javasolni fogja a kormánynak, hogy ennek megfelelően Budapesten és országosan is átfogó szabályozást alakítsanak ki.

Ha Terézvárosban betiltják a rövidtávú lakáskiadást, az hatással lesz a többi belső pesti kerületre is, a szálláshelyként hasznosuló és hosszú távra kiadott lakások bérleti díjára és a kínálat nagyságára egyaránt. A visszaszámlálás elkezdődött, a lakcímkártyás szavazás ezekben a napokban is zajlik a baloldal vezette VI. kerületi airbnb-zés sorsáról.