Szijjártó Péter: 200 millió euró értékű kötött segélyhitelprogramot indít Magyarország Csádban

Aláírásra került a megállapodás Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programról, amellyel nem csak a hazai cégek fognak jól járni, hanem az afrikai emberek is - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a csádi kollégájával folytatott találkozóját követően arról számolt be a Facebookon, hogy ott folytatták Abderrahmán Kulamallahhal, ahol két héttel ezelőtt Budapesten abbahagyták. Pontosabban szintet lépünk azzal, hogy aláírjuk a 200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programot, amelyet Magyarország nyújt Csádnak - tájékoztatott. Budapest után New Yorkban találkozunk és ott folytatjuk, ahol abbahagytuk Abderrahmán Kulamallah csádi... Posted by Szijjártó Péter on Monday, September 23, 2024 Ennek értelmében magyar cégek kapnak megrendelést, és dolgozhatnak a csádi élelmiszeripar erősítésén, illetve a vízellátás, az oktatás, valamint a digitalizáció fejlesztésén - húzta alá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unióba irányuló illegális migrációt nem lehet megállítani a Száhel-térséggel való együttműködés nélkül. És pontosan tudjuk, hogy Csád milyen fontos stabilizáló szerepet játszik Afrika ezen kritikus térségében - mutatott rá. Ezért nyújtunk segítséget, amivel nemcsak a magyar vállalatok járnak jól, de az afrikai emberek is - tette hozzá. Szijjártó Péter az ENSZ Közgyűlésén.

Fotó: Facebook / Szijjártó Péter Szijjáró Péter a csádi, a kongói és az ománi kollégájával tervezett találkozói kapcsán arról is beszélt, hogy Európában és általában véve a transzatlanti közösségben egyfajta "varázsszóként" szokták kimondani a globális Dél fogalmát, vagyis azt, hogy a világ többi részével is kapcsolatot kell tartani. Korábban már beszámoltunk róla, hogy Magyarország a védelem, a gazdaság és az oktatás területét is átfogó stratégiai együttműködést épít fel Csáddal, tovább erősítve az ország stabilizáló szerepét a Száhel-övezetben. Ez azért is fontos, mert a Száhel-övezet a legnehezebb helyzetben lévő térségek között van Afrikában, ez a régió az Európába irányuló migrációs folyamatok egyik kiindulási pontja. A természeti erőforrásokban - olajban és aranyban - gazdag Csád vonzó lehetőségeket kínál a magyar befektetők számára, és Magyarország a maga részéről olyan ágazatokban, mint a mezőgazdaság, a technológia és a megújuló energia, olyan szakértelemmel rendelkezik, amely Csád fejlődésének javára válhat.

