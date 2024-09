Szijjártó Péter: A BMW hazánk és egyben a cégcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben - videó

Majd rámutatott, hogy ezért is hozott a kormány döntést már körülbelül 400 milliárd forintnyi értékben infrastruktúra-fejlesztésekről, legyen szó a vasút- vagy az útfejlesztésekről, legyen szó a víziközművek modernizálásáról, ezért építettünk nemzetközi iskolát, ezért fejlesztjük az egyetemet, ezért fejlesztjük a szakképző centrumot is - sorolta.

A BMW és Debrecen együttműködése mára oda vezetett, hogy Debrecen a közép-európai régió egyik legfejlettebb városa.

Debrecen a közép-európai térségben az egyik legvonzóbb beruházási központ, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az új globális autóipar egyik európai központjává vált - jelentette ki.

A miniszter kitért korunk súlyos globális kihívásaira is, amelyek Magyarországon is éreztetik hatásukat, azonban szerinte hazánk ennek ellenére is kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt években.

Kifejtette, hogy Magyarországon hamarosan mindhárom német prémium autómárka gyárral lesz jelen, miközben itt lesz a világ második legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó kapacitása is.

Ez már Debrecen, élőben a BMW-ből❗️ Ez már Debrecen, élőben a BMW-ből❗️ Posted by Szijjártó Péter on Tuesday, September 3, 2024

Hozzátette, hogy az autóipar termelési értéke tavaly már 13 ezer milliárd forint felett volt, és hazánk immár hatodik éve a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozik.

Legalább ekkora eredménynek nevezte ugyanakkor, hogy mindezt a károsanyag-kibocsátás folyamatos csökkentése mellett sikerült elérni, ami a zöldenergia-kapacitások bővítése nyomán volt lehetséges.

A tájékoztatása szerint Magyarországon ma 278 ezer háztartási és közel 3500 ipari naperőmű működik.

Mi azt terveztük, hogy 2030-ra fogja elérni a magyarországi napenergia-kapacitás a 6000 megawattot. Ehhez képest most 6700 megawattnál tartunk

- tudatta.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hatalmas hatással van az új BMW-gyár Debrecenre: hamarosan indul a debreceni BMW-gyár festőüzeme, és ezzel a magyarországi termelőegység is bekapcsolódik a cég globális vérkeringésébe. A német autógyártó érkezése máris pezsgést indított el a város üzleti életében.