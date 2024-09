Szijjártó Péter: Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ Közgyűlésén - videó

És most is azt próbálják elérni itt a brüsszeliek, hogy minden európai uniós külügyminiszter beszorítva legyen határok közé, hogy azért ne tárgyaljunk azzal, akit gondolunk, nehogy már olyat mondjunk, ami Brüsszelnek nem tetszik. Még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd itt kétoldalú alapon. Most elgondolhatják, hogy mi erre mit is válaszoltunk (…) Tehát gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már el itt feszegetni a brüsszeliek New Yorkban is