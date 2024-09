Szijjártó Péter a közvetítés fontosságáról és az energiabiztonságról is egyeztet katari és török kollégájával

A miniszter végül kifejtette, hogy Katarral pedig már meg is indultak az érdemi egyeztetések arról, hogy miként lehet majd 2027-ből bevonni a közel-keleti országból származó cseppfolyósított földgázt (LNG) a magyar energiamixbe. Elmondta, hogy most a lehetséges útvonalak felmérése zajlik, de ami biztos, hogy Délkelet Európában nagy szükség van a hálózat kapacitásának bővítésére.

A földgázszállítási kapacitásokat meg kell növelni, és akkor teljesen reális forgatókönyv, hogy Katarból vásárolt cseppfolyósított gáz is megjelenhet nagyjából 2027-től a magyar energiaellátásban

- közölte.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az ENSZ közgyűlésén vesz részt a külgazdasági és külügyminiszer New Yorkban. A miniszter több fontos találkozón is részt vett: többek között a csádi, a kongói és az ománi kollégájával tervezett találkozói kapcsán arról is beszélt, hogy Európában és általában véve a transzatlanti közösségben egyfajta "varázsszóként" szokták kimondani a globális Dél fogalmát, vagyis azt, hogy a világ többi részével is kapcsolatot kell tartani.

Aláírásra került a megállapodás Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programról is.

A miniszter azt is elmondta, hogy Európai Unió kisebbségben van az ENSZ Közgyűlésén.