Szijjártó Péter tíz éve tette le a hivatali esküjét - videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva nagyon megtisztelőnek nevezte, hogy immár tíz éve töltheti be a tisztséget, és rámutatott, hogy mindez egy igen izgalmas időszakra esik.

Emlékszem, egy jó barátom azt mondta nekem, amikor kiderült, hogy külügyminiszter leszek, hogy ez a legnyugisabb állás, ha nincs háború. A történelem íródott úgy az elmúlt tíz évben, ahogy íródott (…) Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy a magyar külpolitikának folyamatosan magyar külpolitikának kell lennie

- mondta.

Majd hangsúlyozta, hogy továbbra is olyan szuverén külpolitikára van szükség, amely a magyar nemzeti érdek érvényesítését tűzi ki célul.

És ezért nem fogadhatjuk el azt, hogy megpróbálnak rászorítani minket arra, hogy mások szemüvegén keresztül nézzük a dolgokat. Nekünk magyar szemszögből kell nézni a világ dolgait, és ennek megfelelő döntéseket kell hoznunk

- szögezte le Szijjártó Péter.

Tehát azt tudom ígérni, hogy ameddig lehet, már ameddig végezhetem ezt a munkát, addig mindig is egy szuverén és magyar külpolitika megvalósítására fogok koncentrálni, amely csakis a magyar nemzeti érdekek érvényesítését tartja szem előtt - erősítette meg.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az ENSZ közgyűlésén vesz részt a külgazdasági és külügyminiszer New Yorkban. A miniszter több fontos találkozón is részt vett: többek között a csádi, a kongói és az ománi kollégájával tervezett találkozói kapcsán arról is beszélt, hogy Európában és általában véve a transzatlanti közösségben egyfajta "varázsszóként" szokták kimondani a globális Dél fogalmát, vagyis azt, hogy a világ többi részével is kapcsolatot kell tartani.

Aláírásra került a megállapodás Magyarország és Csád között a 200 millió euró értékű kötött segélyhitel-programról is.

A miniszter azt is elmondta, hogy Európai Unió kisebbségben van az ENSZ Közgyűlésén.