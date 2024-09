Egyre népszerűbb és egyre több szolgáltatást nyújt a Digitális Állampolgárság Program

Ahogyan azt az Origo is megírta, szeptember elsejétől működik a DÁP-applikáció, azaz a Digitális Állampolgárság Program zászlóshajója. Both András, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. vezérigazgatója az Indexnek adott interjút a főbb tudnivalókról.

A digitális állampolgárrá váláshoz, azaz a regisztrációhoz személyesen kell elmenni egy kormányablakba. Ennek részint biztonsági okai vannak, de szeptember végétől ez is könnyebbé válik, mert megfelelő – 2021 második fele után kiállított – személyi igazolvánnyal otthonról is lehet majd regisztrálni – mondta el a kapnak Both András, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. vezérigazgatója, egyúttal beharangozta, hogy

2025 januárjától a személyink, jogosítványunk vagy útlevelünk, valamint a telefonunk és arcképünk segítségével, akár a kanapénkon ülve is digitális állampolgárrá válhatunk majd.

Fotó: Tövissi Bence / Index

Több mint 200 állami weboldalra lehet majd bejelentkezni

A Google Playről és az App Store-ból letölthető mobilalkalmazás egyik nagy vállalása a jövőre nézve, hogy egy-egy életeseményhez (pl. gyerekszületés, ingatlan-adásvétel) kötődő adminisztrációs feladatokat csoportosítja, így nem szükséges külön rendszereket használni. Ez azért is lehet nagy megkönnyebbülés a felhasználók számára, mert jelenleg a magyarorszag.hu-n nagyjából 4700 ügyben kereshetünk dokumentumokat, kérvényeket, ami elég frusztráló tud lenni, hacsak nem mozgunk otthonosan a bürokrácia világában.

Az alkalmazásban fokozatosan fognak megjelenni az újabb és újabb lehetőségek és funkciók. Első körben a személyes és a gépjárműadatok tárolására alkalmas a rendszer. „Nagyon sok embernek le vannak fotózva az okmányai, amelyeket aztán feltöltenek különböző felhőalapú szolgáltatások segítségével az internetre, hogy mindig elérjék őket. A DÁP-ban egy helyen megtalálhatnak minden fontos iratot, és onnan két gombnyomással ki is másolhatják vagy megoszthatják azokat” – jegyezte meg az IdomSoft vezetője.

Az alkalmazás segítségével jelentkezhetünk majd be az azonosítást kérő több mint 200 állami weboldalra a korábbi lehetőségeknél egyszerűbb módon. Az applikáció helyettesítheti a személyazonosító igazolványt, az útlevelet vagy a jogosítványt egy igazoltatásnál, mivel a rendőr kezében már most is ott van az ennek elfogadásához szükséges eszköz

– szögezte le Both András, aki hozzátette, hogy a kapcsolódó rendőrségi rendszert is az IdomSoft fejleszti. A jövőben szeretnék kiterjeszteni a DÁP-azonosítást más élethelyzetekre is, például banki rendszerek, posta, illetve koncertre vagy meccsre belépés ellenőrzésekor.