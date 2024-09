Több szombati munkanap lesz jövőre

Az áthelyezett munkanapokra azért van szükség, hogy egy-egy ünnephez kapcsolódóan élvezhessük a három- vagy akár négynapos hosszú hétvégéket, ám ettől még nem lesz kellemesebb egy-egy héten hatszor is munkába indulni reggelente. A mindmegette.hu összegyűjtötte azokat a szombatokat, amikor dolgozni kell majd 2025-ben.

Szombati munkanapok 2025-ben

2025-ben összesen három ilyen alkalom lesz. Az első áthelyezett munkanap 2025-ben május 17-én lesz, amikor május 2-át, pénteket kell majd utólag ledolgozni. Ennek a szombati munkanapnak köszönhetően május 1. (csütörtök) és május 4. (vasárnap) között hosszú hétvégén ünnepelhetjük a munka ünnepét.

2025-ben a második áthelyezett munkanap október 18-án lesz, amikor előre ledolgozzuk az október 24-i, pénteki napot.

Ennek eredményeként négynapos hétvégénk lesz 2025. október 23-26. között.

Az év utolsó szombati munkanapja 2025. december 13-án lesz, amikor december 24-ét, szerdát kell előre ledolgozni.

A harmadik 2025-ös munkanapnak számító szombat lehetővé teszi az ötnapos karácsonyi hosszú hétvégét 2025. december 24. és 28. között.

Ezek lesznek 2025-ben az áthelyezett munkanapok:

2025. május 17. (ekkor dolgozzuk le 2025. május 2-át)

2025. október 18. (ekkor dolgozzuk le 2025. október 24-ét)

2025. december 13. (ekkor dolgozzuk le 2025. december 24-ét)



Hosszú hétvégék, munkaszüneti napok 2025-ben

2025-ben is több hosszú hétvégénk lesz, viszont ezúttal március 15. és november 1. is hétvégére esik majd, így ezeknél az ünnepnapoknál sima hétvégével kell, hogy számoljunk. Ezek mellett azonban több három- és négynapos hétvégénk, valamint egy hosszú karácsonyunk is lesz majd.

Egynapos munkaszüneti napok:

január 1.: szerda

augusztus 20.: szerda

Háromnapos hosszú hétvége:

június 7-9.: pünkösdi hétvége

Négynapos hosszú hétvégék:

április 18-21. (húsvét)

május 1-4. (a munka ünnepe)

október 23-26. (1956-os forradalom)

Ötnapos hosszú hétvége: