Takács Péter szerint Magyar Péter csak a botrányairól és a VIP bulikról akarja elterelni a figyelmet a kórházi hőmérőzéssel

Ha az objektív tájékoztatás lenne a célja Magyarnak, akkor nemcsak a lerobbantabb részeket mutogatná a kórházakban, hanem azokat is, amiket már felújítottunk. A János Kórházban is felfedezte, hogy az egyik műtőben nem megy a klíma, ami egy valós probléma, de azt elfelejtette elmondani, hogy a másik tizenkettőben igen. Ma, amikor minden beteg zsebében ott a mobiltelefon, az objektív tájékozódásnak semmi akadálya nincs, s én is támogatom a valóság bemutatósát, de a TISZA párt elnöke már a felvetéseiben is hazugságot állít, bolsevik módon."