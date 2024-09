Hétfőn kezdődik a tanév, a kormány így segít az iskolakezdésben a magyar családoknak

Képünk illusztráció

Több mint harminc családpolitikai intézkedést hoztak, amelyek közül a legfontosabb a családbarát adórendszer, amit minden gyermeket nevelő szülő érezhet.

2010 és 2023 között a családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően összességében 4500 milliárd forint maradt a családoknál, amelyhez jelentősen hozzájárult a 2022-ben adott nagy mértékű adó-visszatérítés.

Történelmi léptékű pedagógus-béremelés történt

A tanári béremelésekről a kormányszóvivő kijelentette:

a mostani kormány az első, amelyik komolyan kezeli ezt a kérdést. 2010 előtt az egész közszféra az akkori kormányzás sérültje volt, és hátrányba került.

Az oktatásból és az egészségügyből is szakdolgozókat bocsátottak el, összevontak és bezártak iskolákat, tehát kijelenthető, hogy hazánk akkor a közszolgáltatások egy nagyon rossz időszakát élte. A jelenlegi kormány arra törekszik, hogy 2030-ig egy folyamatos béremelési szinten tartsa a tanárokat. Elmondta: már az idei fizetésemeléssel is jelentőset léptek a tanári átlagbérekben, most 670-680 ezer forint ennek az összege. A bérnövekedés január elsejével folytatódik, az idei 32 százalék után a jövő év elejétől újabb 21 százalék körüli emelés következik. Ez azt jelenti, hogy

körülbelül 820 ezer forintra növekszik a tanári átlagbér, ami 2027-re akár az egymillió forintot is meg fogja haladni. Ez egy érezhető és indokolt béremelés, amit a diplomás átlagbérhez igazítottunk, hiszen a kormány azt vállalta, hogy annak minimum nyolcvan százalékán fogja tartani a tanári átlagkeresetet

– szögezte le.

Tankönyvek a tanévkezdésről tartott sajtótájékoztatón az Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2024. augusztus 27-én. Az idén közel 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre.

Ingyenes tankönyvekkel és laptopokkal segítenek a családoknak

Magyarországon a tankönyvek ingyenesek, amit a második Orbán-kormány már 2013-tól felmenő rendszerben bevezetett. A Kello 13 millió tankönyvet szállított ki 4100 iskolába, ami 1,2 millió diákot és a családjaikat érinti.

Ezzel összességében 15 milliárd forintot spórolnak meg a magyar családok országosan, ami akár több tízezer forintos megtakarítást is jelenthet családonként

– sorolta. Ezenkívül indítottak egy nagyszabású laptopbeszerzést az elmúlt években, jelenleg több mint ötszázezer darab ilyen eszköz érkezett már meg az 5–12. évfolyamos diákokhoz. "Itt is százezer forint körüli összegről beszélhetünk, amivel segítséget szerettünk volna nyújtani a családoknak" – fogalmazott Vitályos Eszter.