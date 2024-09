Két teherautó karambolozott az M1-es autópályán

A baleset következtében egy ember beszorult a roncsba, akit a tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadítottak ki a járműből - számolt be róla a Katasztrófavédelem a honlapján.

A műszaki mentés idejére az útszakaszt a rendőrök teljes szélességében lezárták, a forgalmat Lébénynél az 1-es számú főútvonalra terelik - írja a police.hu.

Az ebből fakadó torlódás közel 5 km-es - írja az Utinform.

Ma arról is beszámoltunk, hogy balesetet okozott egy részeg sofőr Budapesten, az ágyneműtartóban találták meg a rendőrök.

Ráfutásos baleset történt ma az M4-es autóúton Üllőnél is, több kilométeres a torlódás. Tegnap arról is beszámoltunk, hogy egy furgon kanyarodott egy motoros elé Szombathelynél, a férfi berepült a raktérbe - az esetről videó is készült.