Újra teljes vonalon jár a 2-es villamos péntektől

Pénteken üzemkezdettől a 2-es villamos újra a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd, a 2B villamos a Jászai Mari tér és Pesterzsébet, Pacsirtatelep, a 23-as villamos pedig a Jászai Mari tér és a Keleti pályaudvar között jár.

A fővárosban már csak néhány helyszínen akadályozza a közlekedést a levonuló árvíz, ezekről részletesen a bkk.hu/arviz oldalon lehet tájékozódni.

A hét eleje óta több fontosabb korlátozást is feloldottak Budapesten:

az M2-es metró már megáll a Batthyány téren,

a H5-ös HÉV újra a Batthyány térig jár,

megnyitották a Budai alsó rakpartot és a Pesti alsó rakpartot,

valamint a Clark Ádám térnél lévő gyalogos-kerékpáros aluljárót,

és a Budai alsó rakpart mellett haladó, a Margit hídi felszíni HÉV-peront keresztező kerékpárutat is használhatják a biciklivel közlekedők.

🌊 Árvízhelyzet – Takarítás a villamosalagútban Reggel megkezdődött a 2-es villamos alagútjának takarítása. Nagynyomású vízsugárral távolítjuk el az iszapot a pályáról, majd fertőtlenítjük a területet. Délután statikus vizsgálja át a támfalakat. Éjszaka a felsővezeték-szerelők újra feszültség alá helyezik a forgalomból kivett szakaszt, visszakapcsoljuk a jelzőberendezést, és megszüntetjük az ideiglenes állomást a Március 15. téren. 🚋 Kollégáink azon dolgoznak, hogy pénteken üzemkezdetre ismét teljes vonalon tudjanak közlekedni a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok. #árvíz #BKV Posted by BKV Zrt. on Thursday, September 26, 2024

