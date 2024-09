"Képtelenek vagyunk elfogadni a fiunk halálát" - megszólalt Till Tamás apja

Szerdán, szeptember 4-én vették át Till Tamás szülei a gyerekük halálával kapcsolatos dokumentumokat a rendőröktől, azok után, hogy a hatóságok egy hónappal ezelőtt bejelentették, egy bajai tanyán egy gyerek maradványait találták meg. Azonban azt, hogy valóban a 24 éve eltűnt 11 éves kisfiú holttestére bukkantak, csak úgy lehet megállapítani, hogy a csontokból DNS-mintát vesznek. Ezért nyálmintát vettek a fiú szüleitől, Mátyástól és Katalintól, majd azokat Budapestre szállították.

Mivel az esetet kiemeltként kezelték, ezért hamar pontot tehetettek az ügy végére. A rendőrség szeptember 3-án a nyilvánossággal is megosztotta a vizsgálat eredményeit, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy Till Tamás maradványait találták meg.

Fotó: Bors/Markovics Gábor

A szülők egészen eddig bíztak abban, hogy gyerekük egy nap haza megy.

Ma jártak nálunk a rendőrök és átadták a dokumentumokat. A remény elveszett"

- mondta a Borsnak Till Mátyás, majd hozzátette, még mindig nagyon sok a kérdés, mivel a hatóságok emberölés miatt indított nyomozást, de a szülőkkel még nem közöltek részleteket.

Tamás szülei arról nem szerettek volna beszélni, hogy fiúkat hogyan szeretnék eltemetni.

Ezt még korai lenne elárulnunk, hiszen még nem kaptunk engedélyt a szertartás szervezésére. A rendőrök azt mondták, hogy a büntetőeljárás további vizsgálatokat igényel és ez eltarthat egy darabig. A gyászolást is csak akkor tudjuk megkezdeni, ha már Baján lesznek a csontok"

- magyarázta a fiú apja.

Fotó: Mediaworks Archív/Ujvári Sándor

Mátyás azt is elmondta, hogy az elmúlt 24 év alatt minden nap bementek a fiú szobájába, sőt ezt aznap is megtették, mikor kézhez kapták a rendőrségi dokumentumokat. Mécsest is többször gyújtottak, ugyanis azt szerintük azt nemcsak egy halott emlékére lehet.

"Amikor megláttuk a papírokat, egy leírhatatlan érzés lett rajtunk úrrá. Egy mérhetetlen, hasító fájdalom. Azt viszont tudjuk, hogy erősnek kell lennünk. Nem zuhanhatunk össze, mert akkor nem lenne erőnk az előttünk álló feladatokat elvégezni. Biztosak vagyunk benne, hogy a rendőrök már többet tudnak, mint amennyit nekünk elmondtak. Talán attól tartanak, hogy az információk alapján megkeresnénk bizonyos embereket" – mondta Mátyás megdöbbentő higgadtsággal.

A feleségemmel még élni szeretnénk. Mi megmaradtunk egymásnak szeretetben. Nekem már csak azért is maradnom kell még, mert ha meghalnék, nem lenne, aki Katalint ápolja. A fiunk halálát már tudomásul vesszük, mert nem tehetünk mást, de képtelenek vagyunk elfogadni"

- meséli Mátyás.