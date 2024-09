Megérkezett a történelmi árvíz: az ország felkészült a védekezésre

Vasárnap a MÁV-VOLÁN-csoport közleményben jelentette be, hogy komoly változások álltak be a vasúti közlekedésben, illetve buszutakban. Mint írják, Magyarországtól nyugatra több országban a vasúti közlekedés akadozik, több területen szünetel. Az ÖBB azt javasolja, hogy keddig ne utazzanak vonattal Ausztriába, illetve Ausztriából és Ausztrián keresztül. Vasárnap este a Budapestről Ausztrián át, Németországba, illetve Svájcba induló, illetve hétfő reggel onnan érkező Kámán Imre EuroNight (EN 462, EN 463) csak a magyarországi szakaszán, a Keleti pályaudvar és Hegyeshalom között közlekedik. Arra is felhívták a figyelmet, hogy vasárnap délutántól a Komárom–Esztergom vonalon az S74-es vonatok helyett már pótlóbuszok közlekednek.

A Szigetközbe rekordközeli vízmennyiség érkezik

Rekordközeli vízmennyiség érkezik majd az árvízzel a Szigetközbe, ahol már jelen van az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) több mint ötszáz szakembere - mondta az OVF szóvivője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán. Siklós Gabriella közölte, a legfrissebb előrejelzés szerint egyre biztosabb, hogy a Dunán nagyon nagy mennyiségű víz érkezik az országba. Az Országos Vízjelző Szolgálat szakemberei jelenleg úgy látják, hogy a 2013-as tetőzéseknél a Budapestig tartó szakaszon és a fővárosban átlagosan körülbelül 40 centiméterrel alacsonyabb lesz a vízállás.

