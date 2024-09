Így égett le ezer hektár erdő Csönge mellett - videó

Újra felcsaptak a lángok Csönge és Kenyeri között a hétvégén Még tartanak az utómunkálatok a Vas vármegyei csöngei erdőtűz helyszínén, ahol múlt hét csütörtökön csaptak fel a lángok. 🔥 Az elmúlt négy napban egyszerre több mint 3️⃣0️⃣0️⃣ hivatásos, önkormányzati, önkéntes tűzoltó megfeszített munkával dolgozott a lángok megfékezésén. A tűz keletkezése óta 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ tűzoltó vett részt az oltási munkálatokban. A munkálatokat erőgépek is segítették, melyek védőszántásokat alakítottak ki a tűz által veszélyeztetett területeken, míg a tűzoltó gépjárműfecskendők oltóvíz-utánpótlását lajtos kocsik, a felderítést pedig drónok támogatták. A lángok több gócpontban is felcsaptak a hétvégén, volt olyan terület, ahol mélyen behatoltak az erdős részekbe. Szombaton délután honvédségi helikopter érkezett a helyszínre, amely a nehezen megközelíthető területek oltásában nyújtott segítséget. Szombaton az esti órákban a lánggal égést sikerült megszüntetni, így a tűzoltók ezt követően a még izzó, parázsló részek felkutatásán, a visszagyulladás megakadályozásán dolgoztak vasárnap. A kárhelyszínen jelenleg is kint vannak a sárvári hivatásos tűzoltók 👨‍🚒és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége, akik folyamatosan monitorozzák a területet. A tűzoltók segítségére megérkezett az eső, amely nagyban segíti a munkájukat. Eddig összesen mintegy ezer hektár égett le. 😔 Videó: Vas VMKI