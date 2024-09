Tűzszerészlaktanyát veszélyeztet az áradó Duna - videó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Budapesten ezekben az órákban tetőzik a Duna. Az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred laktanyáját is elérte az áradó Duna, így az ott állomásozó katonák rendkívüli védekezési munkálatokat folytatnak. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videóban számolt be az árvízi védekezésről. A miniszter elmondta, hogy az operatív törzs ülése után azonnal a Duna-parton található tűzszerész és folyamőrezredhez vezetett az útja, ahol

a katonák éjt nappallá téve dolgoznak a laktanya védelméért.

Szalay-Bobrovniczky kiemelte a tűzszerész ezred szerepét, amely az ország számos pontján második világháborús lőszerek hatástalanításában és speciális tűzszerész feladatok ellátásában is közreműködik, és most az árvízi védekezésből is kiveszi a részét. A miniszter hozzátette, hogy a mostani helyzetben az összefogás és a kitartás a legfontosabb, hiszen a katonák elhivatottsága, ereje és bátorsága nélkülözhetetlen a béke és a biztonság megőrzéséhez. A tetőzés ideje alatt is folytatódik a védekezés, és az összefogás erejével igyekeznek megakadályozni a további károkat - írja a Magyar Nemzet.

