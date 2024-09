Elöntötte a víz Óbudát, le kellett zárni az utat

Közösségi közlekedést érintő korlátozások

Lezárták a H5-ös HÉV alagúti szakaszát, ezért a szerelvények nem hajtanak be a Batthyány téri végállomására. A H5-ös HÉV megváltozott menetrend szerint, Szentendre/Békásmegyer felől a Margit híd, budai hídfő állomásig jár.

A 2-es villamos rövidebb útvonalon jár, a Jászai Mari tér felől csak a Kossuth Lajos tér M megállóig közlekedik. A 2-es a 2B és a 23-as villamosokkal pedig csak a Március 15. tér és a dél-pesti végállomásaik között lehet utazni. A Kossuth Lajos tér M és a Március 15. tér között nem jár a villamos, ezen a szakaszon pótlóbusz sem közlekedik. A 2-es villamos közlekedésének korlátozása alatt a BKK a belvárost érintő egyéb járatok, különösen a metrók, a kiskörúti 47-es és 49-es, a nagykörúti 4-es és 6-os villamos, a 72-es trolibusz, valamint a 9-es és a 15-ös autóbusz igénybevételét javasolja.

A 4-es és a 6-os villamos nem áll meg a Margitszigeti megállóban.

A 15-ös busz módosított útvonalon jár, nem érinti a Dorottya utca (Vörösmarty tér M) megállót. A Boráros tér felé a Széchenyi István téren a 16-os autóbuszok megállójában, a Vigadó térnél pedig az Apáczai Csere János utcában áll meg.

A 26-os autóbusz nem közlekedik a Margitsziget lezárása miatt.

Módosult a 34-es autóbusz útvonala, a buszok nem érintik a Békásmegyer H és a Rómaifürdő H közötti megállókat. A 34-es busz a 134-es busz útvonalán, a Czetz János utca – Mátyás király út – Batthyány utca nyomvonalon közlekedik. Ugyanez vonatkozik a 934-es éjszakai járatra, amely nem áll meg a Békásmegyer H és a Római úti lakótelep, Varsa utca közötti szakaszon.



Kerékpárral és gyalog közlekedőket érintő korlátozások

A H5-ös HÉV közlekedésének korlátozása miatt lezárták a Margit híd HÉV-végállomás peronját keresztező kerékpárutat is, ezen a szakaszon biciklivel nem lehet áthaladni. A BKK fokozottan kéri a kerékpározókat, hogy kerüljék el ezt a szakaszt, és figyeljenek a gyalogosokra.

Lezárták a Clark Ádám téri gyalogos és kerékpáros aluljárót. A lezárás idején a kerékpárral közlekedők a Vám utca és az Ybl Miklós tér között tudnak haladni. Észak felé a Lánchíd utca – Clark Ádám téri körforgalom – Fő utca – Jégverem utca – Bem rakpart, dél felé pedig a Vám utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd utca útvonalon.

A Slachta Margit rakparti kerékpárutat is elöntötte a víz, ezért a BKK arra kéri a kerékpárral közlekedőket, hogy az Árpád fejedelem útján lévő kerékpársávokat használják a Margit híd budai hídfője és az Árpád híd között, amit kihelyezett táblák is jeleznek.

Az árvíz miatt több MOL Bubi gyűjtőállomást is lezártak: a Batthyány tér, a Szilágyi Dezső tér, a Margit híd – Buda, a Margitsziget, a Hajós Alfréd Uszoda, a Palatinus Strand, és a Zenélőkút állomásokat jelenleg nem lehet használni.

Amennyiben a Duna vízszintje emelkedik, további forgalmi korlátozások is várhatók.