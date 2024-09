Az utószezonban is sűrűbben közlekednek a vasúti járatok a Balatonhoz

Sokan kihasználták a vármegye- és országbérlet nyújtotta pénztárcabarát megoldásokat a Balatonra való eljutáshoz

Fotó: MÁV-Start

A legtöbben természetesen a Balaton és Tópart InterCityket vették igénybe, közel 1 millióan utaztak ezekkel a főszezonban. Az InterCitykre korlátozott számban, kedvezményes – helyjegybiztosítást magában foglaló – interneten és MÁV appon vásárolható, a balatoni vonalakra érvényes Okosjegyből főszezonban 47 ezret adott el a MÁV-START. A legtöbben Siófok, Zamárdi, Balatonfüred, Keszthely és Balatonföldvár felé vették az irányt ezzel a jegytermékkel.

Idén is segítették a magyar tengernél nyaralók utazását az emeletes KISS motorvonatok. A Szob és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonatot idén augusztus 23-ig munkanapokon is igénybe lehetett venni a KISS motorvonatokkal, a szezonban több mint 61 ezren használták ki. Hétvégi napokon Nyíregyháza és Siófok között (Debrecen, Szolnok érintésével) a Panoráma expresszvonat és a Szolnok-Fonyód közötti Vitorlás expressz is korszerű, akadálymentes, klímás emeletes KISS motorvonattal közlekedett. Ugyancsak emeletes vonatok jártak a hétvégi csúcsidőben, vasárnap esténként Fonyódról az Esti Csók InterRégió, míg Budapestről Balatonszentgyörgyre és Fonyódról Budapestre a Napfürdő InterRégió.

Az utasok többsége idén is önkiszolgáló csatornán vette meg a jegyét, MÁV applikációval 29%, az ELVIRA-n a jegy.mav.hu-n keresztül 16%, míg automatából 16%-uk.

Az automaták közül a Déli pályaudvariak, a kelenföldiek és a siófokiak állnak az élen a nyári forgalmuk tekintetében, ezeket követik Balatonszemes, Balatonlelle és Székesfehérvár állomás jegyértékesítő berendezései.

A Balaton24 értékesítésénél erősen érezhető az országbérletek hatása, a tavalyi 17 ezer eladott jegyhez képest 6800 kelt el idén.

Akik számára a nyár még nem véget, a vasúttársaság szeptember 22-ig kiterjesztett utószezoni menetrendet hirdetett, így addig is sűrű közlekedéssel, átszállás nélküli eljutást biztosít a Balatonhoz a fővárosból és több dunántúli városból.

Déli part járatai

Budapestről a Balaton déli partjára, ahogy egész évben, az utószezonban is óránként, felváltva indulnak a Balaton és Tópart InterCityk, amelyekre kötelező a helyjegy vásárlása mindegyik vonatrészbe. A biciklisek is bátran választhatják a járatokat, a Tópart InterCity nagykapacitású kerékpárszállító kocsit is továbbít, melyekre a kerékpárhely foglalása kötelező.