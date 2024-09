Hatalmas vaddisznó hozta rá a frászt a biciklisekre Baján – videó

A videón az látszik, hogy a vaddisznó Baján, a Kálvária utcában rohangál a házak között, majd átrohant egy autó előtt az úton – írja a Magyar Nemzet. Később biciklisek felé futott, majdnem nekik is ment, de beszaladt a társasházak előtti bokrok közé.

Ahogy azt korábban megírtuk, Kanada területéről átvándorló szuperdisznók okozhatnak gondot az Egyesült Államok több északi államában. Kutatók figyelmeztetnek arra, hogy a különös állatok rengeteg kárt okozhatnak, és az emberekre is veszélyt jelenthetnek.A tanulmányt jegyző kutatók szerint a szupersertések amerikai beáramlása esetén sokkal rosszabb vár az amerikai mezőgazdaságra, mint amivel most együtt kell élniük a farmereknek és gazdálkodóknak, mivel a szupersertések váhatóan nagyon komfortosan fogják érezni magukat az északi, hidegebb klímájú északi államokban. Az adatok szerint a vaddisznók évente 2,5 milliárd dollár kárt okoznak az amerikai mezőgazdaságban. Az egyik legnagyobb elszenvedője a pusztításuknak Dél-Dakota állam, melyet a tanulmány szerzői a lehetséges kanadai szupersertés-inváziónak leginkább kitett államként neveztek meg. A tudósok szerint a kanadai szupersertések megjelenésével ennél is sokkal nagyobb lehet a vaddisznók által okozott kár. Ráadásul az állatok szívósak, és az emberekhez közel kerülve annak is fennáll a veszélye, hogy veszélyes betegségeket adnak át számukra.

A Németország délkeleti részén élő vaddisznók testében megdöbbentően sok radioaktív cézium található. Korábban azt hitték, az 1986-os csernobili atomkatasztrófa következtében lettek radioaktívak. Csakhogy a radioaktivitás szintje más állatokban már drasztikusan csökkent, míg a vaddisznók ugyanolyan mértékben sugároznak, mint korábban. Ennek az okát fejthette meg most egy kutatócsoport, írja a Science Alert tudományos portál.

A zömök testalkatú vaddisznók látszatra egészségesnek tűnnek, de a testükben található rengeteg radioaktív cézium miatt már nem vadásszák őket, húsuk iránt csökkent a kereslet, így elszaporodtak.

A kutatócsoport 48 bajorországi vaddisznó húsában vizsgálta a céziumot. A cézium-137 szintjének mérésére nagy tisztaságú gamma-detektort használtak, majd csúcstechnológiás tömegspektrometriával vetették össze a cézium-135 és a cézium-137 mennyiségét.