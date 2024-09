Újabb képek érkeztek a Vas vármegyei pusztító erdőtűzről

Hatalmas erdőtűz pusztít Vas vármegyében. A lángok Csönge közelében csaptak fel csütörtökön, több település tűzoltói, összesen 120 ember oltja a tüzet nagy erőkkel órák óta. Ezenkívül önkéntesek is a helyszínen vannak, és az önkormányzatok is összefogtak. Több vad elpusztult, veszélyben volt egy sertéstelep, de még a lakóházak is.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, erdőtűz tört ki a Vas vármegyei Csönge közelében csütörtökön. A katasztrófa során több vad elpusztult; a tűzoltóknak egy sertéstelepet is meg kellett védeniük a lángoktól, illetve meg kellett akadályozniuk, hogy a lángok a házak felé terjedjenek. A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel oltják a lángokat Vönöck és Kenyeri között, Csönge térségében, ahol mintegy száz hektáron égett le száraz füves terület, ötven-hatvan hektáron pedig a hat méter magas fenyves is lángra kapott. "A sárvári, a kapuvári, a pápai, a szombathelyi, a soproni, a körmendi, az ajkai, a zalaegerszegi, a veszprémi hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a kenyeri, a nicki, a hosszúperesztegi, a celldömölki önkéntes tűzoltók és vízszállítók dolgoznak a lángok elfojtásán. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél tartózkodik, ahol csoportirányítással végzik a munkálatokat. A helyszínre várnak erőgépeket, valamint a környező településekről lajtos kocsik is elindultak" - áll a katasztrófavédelem közleményében. A Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság újabb bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Mutatjuk a fotókat: Az oltást a felélénkülő szél is nehezíti, elhúzódó oltási munkálatokra kell számítani. Korábban a Balatonnál és a Budapesten is volt erdőtűz.

