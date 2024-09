Mesebeli, rejtett falu a Balaton-felvidéken, ahol jéghideg forrás fakad

A Zománc Bisztrócska Vászolyon

Fotó: Talán Csaba

Amikor korábban, évekkel ezelőtt itt jártam, ki is próbáltuk: resztelt kacsamájat ettem – ami felejthetetlen volt. A mellettünk lévő asztalnál a csodálatos színész, Bács Ferenc ült. Miközben kóstoltam a resztelt májamat, az ő rendelését is kihozta a pincér. Úgy emlékszem, valamilyen csirkét rendelt, és gyönyörű volt a tányér. A tekintetemet nem tudtam levenni róla. Az egyik legnagyobb magyar színész pedig rám nézett és elmosolyodott. Zavaromban csak ennyit mondtam: Jó étvágyat, művész úr. Mire mosolyogva megkérdezte: megkóstolja? - és felemelte kicsit a tányérját. Ekkor már valamelyest enyhült bennem a szorongás, nevetni kezdtem és így válaszoltam: de csak ha ön is megkóstolja a resztelt májat. Együtt nevettünk. Elképesztően kedves, közvetlen volt. Soha nem felejtem el ezt a találkozást Bács Ferenccel itt, Vászolyban.

Vászoly

Fotó: Talán Csaba

„Körülbelül tíz éve kezdett fellendülni a falu turizmusa, de leginkább a pandémia idején döntöttek többen úgy, hogy itt vesznek házat, vagy ide jönnek pihenni. A csend, a természet közelsége és persze a festői táj vonzza az embereket. A faluban egyre többen vannak, a programok miatt is sokan jönnek.” -mondja az édesanya, aki a családjával pihen a tó partján.

A vászolyi Szent Jakab-kútnál

Fotó: Talán Csaba

„De nemcsak itt, hanem a környéken, Dörgicsén és Pécselyen is egyre több házat adtak el, újítottak fel. Éppen tegnap beszélgettem erről édesanyámmal, aki itt él, hogy sokan úgy döntenek, eladják a házukat, mert az értéke megemelkedett. Viszonylag hamar el is kelnek az ingatlanok, és legtöbben vendégházat alakítanak ki az épületekből. Az őslakosok egyre kevesebben vannak.” - mondja.

Ekkor egy idős férfi érkezik a forráshoz – kezében műanyag kannával. Azonnal köszöntöm és megkérdezem, mióta él Vászolyon?

„Mindig is itt éltem. Hogy milyen itt az élet? Hosszú lenne azt elmondani.”

- válaszolja, aztán egy rövid történelemórát tart nekem arról, hogyan éltek itt az emberek akkor, amikor ő még gyerek volt.

Fotó: Talán Csaba

„A kovid óta hemzsegnek itt az emberek – persze, ahhoz képest, mint amilyen évtizedekkel ezelőtt volt a falu. Most jönnek a vendégek, aztán elmennek. Gyerekkoromban ez nem így volt. Itt születtem, aztán Pécselyen és Balatonfüreden jártam iskolába. Akkoriban nem volt itt turistaforgalom Vászolyon. Keserves volt a Rákosi-korszak, a beszolgáltatások időszaka. Szinte az összes tejet be kellett szolgáltatni. Nekem, fiatal gyerekként soha nem jutott már tej. Tudja, azelőtt itt rengeteg marha és sertés volt a faluban – a tó mellett legeltek és itt is itatták az állatokat. 1952-ben olyan szárazság volt, hogy minden kút kiszáradt – kivéve a Szent Jakab kútját, az még akkor is adott vizet. Nemcsak az állatok, hanem az emberek is innen hordták a vizet."