Videón a leégett Miskolctapolca Barlangfürdő, óriási a kár

Pénteken gyulladt ki a Miskolctapolcai Barlangfürdő egyik gyógyászati részlegének tetőszerkezete. A tűzeset záróra után keletkezhetett, a helyszínre a miskolci, a kazincbarcikai és a tiszaújvárosi tűzoltók vonultak ki. Személyi sérülésről nincs információ, a

a mintegy nyolcszáz négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.

Hatalmas a kár, erről beszélt a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke, Szendrei Mihály a boon.hu-nak adott interjújában.

Ha nincs Barlangfürdő, akkor az olyan, mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a Balatonnál lecsapolnák a vizet.

"Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában” – mondta a szakember, aki az esetet az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, akkor is be kellett zárni a létesítményt. Hozzátette, ez még annál is rosszabb, rengeteg pénz kell majd a fürdő helyreállításához.

"Csak az energiaválság idején, amikor két hétre bezárt a Barlangfürdő, volt több olyan szálláshely, ahol kilencven százalékról tíz százalékra esett vissza a kihasználtság, azonnal" – emlékezett vissza Szendrei Mihály. Úgy fogalmazott, a szállásadók és vendéglátósokban már most aggódnak amiatt, hogy a lefoglalt időpontokban megérkeznek-e a vendégeik.

Olyan súlyos a helyzet, mintha megsemmisülne Miskolc turizmusa és azért itt bele kell gondolni abba is, hogy hány száz ember él ebből, hány vállalkozást, beszállítót érint és milyen hatással van akár a város adóbevételeire is.

Szendrei Mihály szerint az emberek egyelőre sokkos állapotban vannak, de bízik abban, hogy összefogással a probléma záros időn belül orvosolható.

Nemrég Bükkábrányban, a Kossuth úton kigyulladt egy családi házzal egybeépített, műhelyként használt garázs. A családi ház tetőszerkezetére és két szobájára is átterjedtek a lángok, több jármű is kigyulladt. Az épület átvizsgálása közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a műhelyben.