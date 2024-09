Óriási károkat okozott a vihar országszerte

A HungaroMet szombaton a késő esti órákban másodfokú, narancssárga riasztást adott ki széllökés veszélye miatt több dunántúli vármegyére. A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, ezen belül Vas vármegyében is óriási a pusztítás. Több mint hatvan helyszínre riasztották a tűzoltókat.

Hatalmas károkat okozott a viharos időjárás Vas vármegyében

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerint

a viharos erejű széllökések miatt fák dőltek utakra, járdákra, kerékpárútakra, épületekre és villanyvezetékre Vasban. A kidőlt fák és letört faágak több helyen akadályozták a közlekedést.

Hatalmas károkat okozott a viharos időjárás Vas vármegyében

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás / Vas Népe/Unger Tamás

Fa dőlt a sínekre Sárvárnál is, így Sárvár és Osttfyasszonyfa között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. Továbbá embert gázolt a Szombathelyre tartó InterCity, így itt is fennakadásra kell számítani.

Szombathelyen villanyvezetékeket rongáltak meg a lehulló faágak, továbbá a városban a Bem József utcában kerítésre és autóra dőlt egy fa, míg a Zanati úton a jelzőlámpát tépázta meg a szél. Répcelakon egy diófa borult egy családi ház tetőszerkezetére a József Attila utcában. Az elmúlt napok intenzív esőzései miatt

a talaj sok helyen fellazult, a szél következtében pedig a fák gyökerestül kifordultak.

Celldömölkön, a Budai Nagy Antal utcában és Szombathelyen, az Eper utcában is jelentettek kidőlt fákat.

Hatalmas károkat okozott a viharos időjárás Vas vármegyében

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Éjszaka Észak-Vas vármegyében is folyamatosan esett az eső. A Répcében, Bőnél vasárnap délelőtt hömpölygött a víz. Vas vármegyében többször is mértek 100 km/h széllökést, volt ahol e fölött, akár 106 kilométer per órás széllökések is voltak.

Vasi szakértő beszélt a Borisról, a mediterrán ciklonról

Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője beszámolt az elmúlt 24 óra időjárási történéseiről. Ezek alapján kiderült, hogy Szombathely környékén tegnap 11-12 milliméter csapadék hullott le. Ezen a környéken – köszönhetően a Kőszegi-hegység jelenlétének – a főnhatás érvényesült.

A VAOL szerint Vas vármegyében a szeptemberi átlag-csapadék 55-60 mm környékén szokott alakulni, ma azonban az értékek átléphetik a 90 millimétert – ami ennek a hétnek a mennyisége! Azaz, másfélszer több csapadék hullik le egy hét alatt, mint egész hónapban.