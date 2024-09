VIP-ellátás még a rokonoknak is, VIP-bulik és luxuskiváltságok - ez a fontos Magyar Péternek

Imádja a VIP-ellátást és a luxust, és ezért bármit képes elkövetni Magyar Péter. A baloldali politikusról most derült ki, hogy magának és családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat. Magyar Péter mindezek mellett egész nyáron sorra járta a legdrágább szórakozóhelyeket, amellett, hogy többször is botrányos viselkedésével tűnt ki - elég utalni a diszkóbotrányra. Arra is volt példa, hogy a baloldali politikus egy teljes vonatkocsit foglalt le magának, mivel nem akart az úgymond egyszerű emberekkel keveredni.

Vágólapra másolva!

Magyar Péter magának és családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat a Honvédkórházban. A Magyar Nemzet információi szerint a baloldali politikus már 2014-től kezdődően különböző ellátásokat járt ki magának, családtagjainak és egy közeli ismerősének a Honvédkórház úgynevezett speciális rendeltetésű centrumában. A kórházrész az elmúlt napokban éppen Magyar médiaszereplései nyomán vált a közbeszéd egyik témájává. Ferdítésekkel és ellentmondásokkal teli hecckampányának újabb állomásaként ugyanis VIP-osztálynak nevezte a centrumot, és azt hazudta: miközben a kormánytagok extra helyszínen gyógyulhatnak, az adófizetőknek csak rossz körülmények jutnak. Magyar Péter imádja a luxust

Fotó: Magyar Nemzet Csakhogy kiderült, Varga Judit házastársaként Magyar előszeretettel kereste fel a centrumot. A baloldali politikus nemrég, egy Facebook-kommentben azt állította, hogy a volt felesége miniszteri rangja miatt ő maga többször járt az osztályon, ahol emlékezete szerint kétszer kapott Covid-oltást, és egyszer felírtak számára valamilyen gyógyszert. Más bejegyzésében megjegyezte azt is: néhányszor tesztelték a kórházban. Az a néhány alkalom egészen pontosan nyolc volt. Ugyanis az egészségügyi ellátórendszert napjainkban élesen bíráló, lejárató politikus csak a világjárvány idején nyolc alkalommal fordult meg a speciális rendeltetésű centrumban (rövidítve src), ahol Covid-teszteket végeztetett magán. Magyar azonban nemcsak magának, hanem családtagjainak is elintézte az általa exkluzívnak tartott szolgáltatásokat, rokonai pedig éltek is a lehetőségekkel. Édesanyja, Erőss Mónika 14 src-ellátást és egy fekvőbeteg-ellátást vett igénybe, Magyar Péter nagyszülei pedig összesen 46 src-ellátáshoz, valamint 9 fekvőbeteg-ellátáshoz jutottak hozzá. Lényeges körülmény, hogy a nagyszülők mindezt csupán külön parancsnoki engedéllyel tehették meg, amelyet Magyar Péter cirkuszolt ki. Magyar Péter imádja a VIP-t Magyar Péter nem csak a maga által VIP-nek minősített kórházi ellátáshoz ragaszkodik, a politikus különböző sporteseményeken, fesztiválokon is folyamatosan a VIP-részlegben tűnik fel. A baloldali politikus egész nyáron azzal került a figyelem középpontjába, hogy sorozatos botrányokat okozott, sorra járta a szórakozóhelyeket. Bulizott a Sziget Fesztivál VIP-részlegében, de a budapesti alvilág luxuslokáljában is rendezett privát, fizetős bulit.

Augusztus végén pedig egy bulihajón fotózták le félmeztelenül, alkoholmámorban. Az utóbbi buliról érdemes felidézni, hogy miután egy hajón, látványosnak szánt élő videóban Magyar Péter megküzdött a kenyérdagasztással, kiderült, hogy mindez egy kartellcsalásban résztvevő cég milliárdokat érő bulihajóján történt. Ha pedig már egy 3-4 millióért bérelhető, több milliárdot érő hajón dagasztott kenyeret, Magyar úgy gondolta, hogy nem egy pék, hanem egy Michelin-csillagos szakács, Tóth Pál legyen a segítője. Bulihajón dagasztott kenyeret a baloldali politikus Magyar Péter egy üveg bort is rendelt magának, és egyik cigarettáról a másikra gyújtott. A part közelében úszó luxushajón az egyik poharat a másik után „legurító”, egyre „oldottabb” hangulatba kerülő politikusról több fotó is készült. Magyar Péter azonnal borozni kezdett Magyar több pohár bort is legurított, miután megküzdött a kenyértésztával Fogyott az ital rendesen... Magyar már az élő Tiktok-videó közben is panaszkodott, hogy nem ihat alkoholt, mert akkor „letiltanák” a felvételt. Egyik cigaretta követte a másikat, majd Magyar Péter váratlanul vetkőzni kezdett. A társaság kellős közepén levetkőzve mutatta meg magát a Duna-partról bámészkodóknak is. A boros poharat persze ezúttal is a keze ügyében tartotta… A bortól megizzadt politikus látványosan nekivetkőzött... Magyar Péter legújabb bulihajója egyébként egy kartellezés miatt nemrég súlyos milliókra megbüntetett cég tulajdona. A cég több másik céggel összejátszva a BKV dunai hajóstenderét próbálta meg korrupt módon, kamu versenytársak beiktatásával megnyerni, ami miatt a GVH sokmilliós bírságot szabott ki. A cég vezető munkatársa Ordas Eszter, aki korábban az egyik megbüntetett kartell-cég tulajdonosa is volt, Magyar Péter fővárosi listáján megkapta a lehető legjobb, második helyet! A kartellezésben érintett Ordas Eszter a "tuti bejutó" második helyet kapta Magyar Péter listáján. A sokmilliós, trükkös hajókartellezésen korábban még Karácsony Gergely is felháborodott - vagy legalábbis úgy tett - , egy Facebook-bejegyzésben ezt írta: Egészen megdöbbentő, hogy kiket akarnak a Fővárosi Közgyűlésbe küldeni a magukat ellenzékieknek mondó politikusok: korrupció és kartellezés gyanújába keveredett cégek lobbistáit.

Magyar Péter vonattal utazott a debreceni tüntetésre

Fotó: 444 Azonban ezt legalább 21 nappal a tervezett indulás előtt írásban kell megrendelni. Ezután a vasút egyedi árajánlatot készít, melynek elfogadása esetén a megrendelővel szolgáltatási szerződést köt. A szerződés tartalmazza a közlekedés lebonyolításának részletes feltételeit, a szolgáltatás díját, valamint a fizetési és lemondási feltételeket. A megkötött szerződéssel a különvonat vagy külön kocsi az úton kizárólag a megrendelőé lesz. A Magyar Nemzet a következő kérdéseket küldte el a vasúttársasághoz: A szabályoknak megfelelően történt Magyar Péter utazása?

Érkezett megkeresés külön kocsi lefoglalására legalább 21 nappal a vonat indulása előtt?

A vonat elején lévő büfékocsihoz csak a Magyar Péter által lefoglalt kocsin keresztül lehetett eljutni. Hogyan biztosították az utasoknak az átjutást?

Milyen alapon kérhették el az utasok jegyeit áthaladáskor a politikus testőrei?

Terveznek vizsgálatot indítani az ügyben?

A MÁV válasza a sajtóban megjelent információk és beszámolók fényében mindenképp érdekes. A megkeresésükben leírtakkal kapcsolatos esetről nincs tudomásunk, társaságunkhoz semmilyen jelzés, bejelentés vagy panasz nem érkezett az üggyel összefüggésben – írták. Magyar Péter tehát VIP-mániája miatt teljesen illegális módon lefoglalt egy teljes vasúti kocsit.



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!