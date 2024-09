Magyar Péterrel kapcsolatban állandóan visszatér a párkapcsolati és a politikai erőszak is

Magyar Péter emlékezetesebb konfliktusai

A diszkópolitikus többször is bizonyította, hogy nem képes kezelni a kritikát, és azokra gyakran erőszakosan reagál. Ezt láthattuk akkor is, amikor az Ötkert nevű szórakozóhelyen megütött egy férfit, elvette és a Dunába dobta a telefonját, és fiatal lányokat inzultált. Nyáron összeveszett a hozzá egyébként nyájas Pulai Andrással, a Publicus Intézet igazgatójával egy közvélemény-kutatási eredmény miatt, Magyar Péter hazugsággal vádolta Pulait. Korábban az ATV stúdiójából kirohant, amikor szembesítették korábbi kijelentéseivel. Magyar Péter a kampány alatt több alkalommal is agresszívan viselkedett, például Putnokon üvöltözött a templomból távozó gyülekezettel, Tatabányán pedig hívei – az ő hergelésére – egy kávézóban randalíroztak. Az őt érő kritikákra erőszakosan reagál – ide értve a sajtóval szembeni támadásokat és a politikai ellenfelek sértegetését is.