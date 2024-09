Elgázolt egy embert a vonat Kiskunfélegyházán

Embert gázolt a vonat Kiskunfélegyházán, a Nagyhíd dűlő közelében. A Nyugati pályaudvarról 12:50-kor Szeged felé indult Napfény InterCity (IC 724) ütött el egy embert. A szerelvényen százötven ember utazott. A vonat fékezése miatt a vágány melletti avar meggyulladt, amit kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók eloltottak. A raj segített a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A Mávinform tájékoztatása szerint korlátozással közlekedhetnek a vonatok, emiatt a szegedi fővonalon 20-30, esetenként 30-50 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani estig.

⚠ Frissítés: Gázolás miatt Városföld és Kiskunfélegyháza között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a... Posted by MÁVINFORM on Wednesday, September 11, 2024

Korábban arról is írtunk, hogy hétfőn halálos vonatgázolás történt Malackán. Vasárnap este arról számoltunk be, hogy halálra gázolt egy embert a vonat Kelenföldön. Az elmúlt időszakban több tragikus vonatbaleset és gázolás történt. Szeptember elején - néhány nap különbséggel - két tinédzser halt meg a vasúti szabályok be nem tartása miatt. A MÁV nyomatékosan kéri a szülőket és tanárokat, hogy fokozottan hívják fel a fiatalok figyelmét a vasúti közlekedés veszélyeire!