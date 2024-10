Ismét hatalmasat hazudott a baloldali oligarcha, Varga Zoltán propagandalapja

Pillanatok alatt lehozták a magukat függetlennek és objektívnek tartó média tagjai a baloldali oligarcha, Varga Zoltán által tulajdonolt baloldali propagandalap, a 24.hu állítását, amely szerint Tiborcz István cége, a BDPST 30 milliárd forint körüli adókedvezményt realizált. Megírta többek között a 444, a Szabad Európa és a HVG, sőt, Magyar Péter is ennek nyomán lendült támadásba: Facebookon közölte, Tiborczék mintegy 30 milliárd forint adót kerültek el a 2017-es jogszabály-módosításnak köszönhetően - írta a Mandiner.

Azonban ez az állítás tényszerűen nem igaz, és ezt csendben, nem nagy dobra verve a 24.hu is elismerte.

Cikkünkben a BDPST jelzése után pontosítottuk a megfogalmazást: a cégcsoport tagjai nem adókedvezményben, hanem adóalap-kedvezményben részesültek, amelynek révén a cikk tárgyául szolgáló időszakban a BDPST összesen 2,6 milliárd forint társasági adó fizetése alól mentesült

– írja a lap.

Csakhogy az eredeti álhír – az adókedvezmény és az adóalap-kedvezmény nyilvánvalóan nem ugyanaz – továbbra is ott látható a HVG oldalán. A 444-en is maradt a „Tiborczék BDPST-cégbirodalma 30 milliárdnyi adót nem fizetett meg a nyeresége után”, és a Szabad Európa is azt állítja összefoglalójában, hogy Tiborczék az elmúlt öt évben harmincmilliárd forintnyi társasági adó befizetését tudták elkerülni.

A vádakra a cégvezető is reagált, többek között azt írta,

büszke arra, hogy a BDPST Group az elmúlt években több mint 90 milliárd forintot költött műemléki épületek felújítására és megmentésére,

majd arra biztatta a hazai nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket, hogy ők is vegyék ki a részüket az építészeti örökségünk megmentéséből.

Varga Zoltán a tipikus baloldali oligarcha

Mint arról az Origo korábban többször is beszámolt, Varga rendszeresen azt hangoztatja, hogy apolitikus: médiaportfóliójában mindössze egy politikai felület, a 24.hu van, ami szerinte független, tulajdonosként nem befolyásolja a lap irányvonalát. A képet némileg árnyalja, hogy az utóbbi években kikkel töltötték fel a szerkesztőséget:

EGYKORI NÉPSZABADSÁGOS ÚJSÁGÍRÓK ÉS MÁS BALOLDALI MÉDIUMOK KORÁBBI ÚJSÁGÍRÓI ALKOTJÁK A 24.HU DERÉKHADÁT. A 24.HU AZ EGYIK LEGERŐSZAKOSABB BALOLDALI PROPAGANDAMÉDIUM, A VOLT INDEXESEK BLOGJA (TELEX), A SZAUER-FÉLE HVG ÉS A SOROS-BLOG (444) MELLETT.

Az olvasó alig találkozhat olyan cikkel, amely a nyilvánvaló gazdasági eredmények ellenére legalább minimálisan méltányos lenne a kormánnyal vagy a jobboldali szereplőkkel.