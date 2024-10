A nemzet lánya a történész szemével

A kérdésre, hogy mi a véleménye a történet kiválasztásáról, alkalmas a cseh nemzeti önazonosság érzés erősítésére Mészáros Andor kiemelte, hogy a cseh sorozat kapcsán is felvetődhet a történelmi filmek szerepének kérdése, hogy mi is a film alkotóinak célja? Hozzátette, a történelmi hűség nem elsődlegesen fontos a sorozatban. Nagy vonalakban megőrzik, de el is rugaszkodnak tőle, bár meg van az egyensúly a kettő között. Példáaul a nyelvezet és a gesztusok olykor nem korhűek, mivel fiatalos szófordulatokat hallhatunk olykor és olyan gesztusokat, például a bálba érkező lányok ökölpacsizása. Ezek bár a kortól teljesen idegenek, de valószínűleg közelebb hozhatják a történetet a közönséghez.

Egy következő kérdésre, hogy párhuzamba állítható-e ez a cseh sorozat a magyar történelmi filmek és sorozatok nemzeti öntudatot erősítő vonulatával a történész zárásként kifejtette, szerinte igen, bár véleménye szerint ezzel a sorozattal nem elsősorban a cseh identitást akarták erősíteni, inkább egy mai fontos témát helyeztek történelmi környezetbe.

