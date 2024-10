Álpostás tört be egy nyíregyházi házaspárhoz, késsel fenyegette őket

Postásnak adta ki magát egy rabló Nyíregyházán, egy lakásba be is tört, és az ott élő házaspárt késsel fenyegette. Meg is akarta őket kötözni, de az asszony meglepte a bűnözőt.

Postásnak adta ki magát egy rabló Nyíregyházán, így jutott be egy házaspár otthonába - írta a TV2 Tények. Amikor a férfi kaput nyitott az álpostás egy késsel támadt rá és betuszkolta a házba, feleségével együtt leültette és fenyegette őket. Meg is akarta kötözni őket,de az asszony nekiesett egy felmosónyéllel, ezért a rabló végül elmenekült. Azóta a rendőrök elfogták és letartóztatták - írta a portál. Hasonlóképpen pórul járt az a bácsalmási rabló, aki egy idős asszony értékeit vitte el, de a helyszínen hagyta az okmányait, és a mobiltelefonját is így a rendőrök hamar elfogták. Álcázni próbálta magát egy budapesti rablópáros is, a tandem férfi tagja női ruhát és parókát vett fel, hogy elnyerje az idős áldozatok bizalmát, három hónapon át fosztogattak a II. kerületben, míg a rendőrök elfogták őket.

