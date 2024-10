Ámokfutásba kezdett egy rab a szegedi Csillagbörtönben, több embert meggyilkolt

A szegedi Csillagban történt ámokfutás annak a Richter Richárdnak a nevéhez köthető, aki az élete nagy részét különböző börtönökben töltötte. Már gyerekként is összesen 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, majd felnőttként is többször került a rácsok mögé, többnyire lopás és más bűncselekmények miatt. 1979-ben, az év végén azonban már emberölési kísérlet miatt került börtönbe, ekkor egy másik férfit késelt meg. 7 év börtönbüntetésre ítélték. 1986-ban akár szabadulhatott is volna, azonban a viselkedése ezt nem indokolta. Több mint 30 alkalommal indítottak ellene eljárást a börtönön belül. 1983-ban különösen veszélyes elítéltnek nyilvánították – írja a 1985-es számában a Magyar Rendőr/Arcanum.

Ámokfutás a Csillagbörtönben, Richter Richárd több embert meggyilkolt.

Fotó: MTi - E. Várkonyi Péter

Rászóltak, ámokfutás lett belőle

Richter Richárd 1984 márciusától kezdett el dolgozni a csillagbörtön bútorgyárában. Itt mindenki tudta nélkül, titokban késeket készített magának, amiket elrejtett. A bútorgyárban sem a börtönőrök, sem a munkát irányító művezetők nem hordhattak maguknál fegyvert.

Október 18-án Frank Tibor művezető rajtakapta a férfit, ahogy éppen egy kést élezett, amit elvett tőle. Másnap, otóber 19-én Sitkei József művezető szólt rá Richter Richárdra, hogy végezze a munkáját. A férfi azonban erre szidni kezdte a művezetőt, és továbbra sem dolgoott. Ekkor Sitkei József a főművezetői irodába akarta küldeni, de ezt sem tette meg. Emiatt a művezető jelentést tett a a felettesének, aki utasította a börtönőr Adamik Jánost, hogy vigye az irodájába a férfit.

A főművezető látta, hogyan viselkedik Richter Richárd, emiatt védekezésként megfogott egy gumibotot. Amikor a férfi belépett az irodába, meglátta, hogy a főművezetőnél gumibot van, ezért menekülni kezdett, visszafelé rohant a munkahelye felé. Út közben megpróbálták többen is megállítani, de nem jártak sikerrel. Richter Richárd menekülés közben megállt a csomagolópapíroknál, és a halom közül elővett két kést, amit maga készített korábban, majd tovább rohant a bútorgyárban.

Rohanás közeben találkozott Frank Tibor művezetővel, aki éppen egy brigádvezetővel beszélgetett. Esélye sem volt kitérni a gyorsan menekülő férfi elől, aki az egyik késsel nyakon és mellkason szúrta. A művezetőt kórházba vitték a támadás után, de az életét már nem lehetett megmenteni.

Ekkor az egyik börtönőr könnygázzal próbálta megállítani az ámokfutót, de nem találta el a fejét, Richter Richárd pedig őt is megkéselte. A börtönőr túlélte a támadást. A férfit ezek után már a rabtársai is próbálták megállítani, de senki sem érte utol. A lakköntő műhelyben egy másik művezető, Tóth András próbálta megállítani. Az ámokfutó azonban előbb hozzávágta az egyik kést. Ezzel még nem okozott sérülést, a kés leesett a földre.

Ahogy azonban Richter Richárd közelebb ért hozzá, a másik késsel megszúrta őt.

Az orvosok mindent megtettek érte, de több mint egy hónappal később, november 24-én meghalt.