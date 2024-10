Gondban a rendszer a megújulók miatt

Arról nem is beszélve, hogy például a kötelező átvételi rendszerben a jelenlegi átvételi átlagárak a nap- és szélerőművek esetében 45-55 Ft/kWh között mozognak, miközben a Paksi Atomerőmű termelési egységköltsége hivatalos adatok szerint a tavalyi évben csak 13 Ft/kWh volt. Ez rendszerszinten már most is jelentős szabályozási feladatokat és

költségeket generál. Idén augusztusban például a KÁT mérlegkör kiegyenlítésének költségei közül az átlagos felszabályozási ár 209 Ft/kWh-ra adódott. A naperőművi kapacitások folyamatos növekedése és a termelésnövekedés miatt a paksi visszaszabályozások gyakorisága és mértéke, valamint költségvonzata is jelentősen növekedhet. A klímavédelem szempontjából sem előnyös az, ha a klímabarát áramtermelést biztosító atomerőművet terhelünk vissza.

Mindezek miatt mihamarabb meg kellene találni annak a módját, hogy jogi és műszaki megoldások révén az ilyen típusú visszaterhelésekre ne kerüljön sor sem a Paksi Atomerőmű, sem pedig a majdani Paks II. Atomerőmű esetében! A hazánkban tervezett szivattyús-tározós erőmű enyhítheti ugyan a szabályozási kihívásokat, de önmagában ez sem jelent megoldást. Különösen azért nem, mert a legjobb esetben is csak a 2030-as évek elején állhat üzembe, az üzemidő-hosszabbítást befolyásoló le- és felszabályozások pedig már most is folyamatosan jelen vannak. Mindenképpen el kell már most gondolkodni azon, hogy a növekvő igények miatt szükséges egy újabb atomerőmű kis moduláris blokkokkal, amely nemcsak a többlet energiaigényt képes kiszolgálni, hanem a rendszer kiszabályozásában is részt vehet, miután a megújuló kapacitások napon belüli teljesítményingadozását is képesek lekövetni a széles határok között szabályozható blokkok.

Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő az atombiztos.org oldal tulajdonosa, szerzője és szerkesztője