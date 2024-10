Kibillen a Balaton a medréből egy hurrikán miatt

Az idei ősz bővelkedik hurrikánokban és Európa partjait is elérte egy olyan ciklon, amely a korábban aktív, Kirk nevű hurrikánig követhető vissza. A ciklon térségünkben kiadósabb csapadékot, a Dunántúlon megerősödő délnyugati szelet okoz, ami várhatóan kibillenti a Balaton vízét a medréből, a keszthelyi és a balatonfűzfői vízmérce között ilyen esetben 50 centimétert is meghaladó vízszintkülönbség is előállhat - írja az MTI.

Balatonfenyves, 2021. október 21. Az erős dél-nyugati szél kibillentette a vizet a medréből a balatonfenyvesi partszakasznál

Fotó: MTI/Varga György

A HungaroMet kiemelte, hogy mindez nem tekinthető rendkívüli időjárási eseménynek,

térségünkben a hurrikánok hatásait csak nagyon áttételesen lehet kimutatni.

A hurrikánok olyan, a mérsékelt övi ciklonoknál kisebb méretű, de erősebb szelet okozó légörvények, amelyek az energiájukat a meleg tengerből nyerik.

Minél melegebb a tenger, annál több vízgőzt képesek felvenni, amely a hurrikánban feláramolva és kondenzálódva hatalmas mennyiségű csapadékot okoz, felfűti és forgásba hozza a rendszert

– írták.

A felhőzet megnövekedése a déli óráktól kezdődik

Fotó: MTI / Varga György

Hangsúlyozták, hogy

az óceán bizonyos fokig kordában tartja a hurrikánokat,

ugyanis ha nagyon megerősödik a szél, akkor az mélyen felkeveri és a felszínre hozza a hidegebb tengervizet, ami gyengíti a légörvény erejét. Abban az esetben azonban, ha a hurrikán sekélyebb és melegebb tenger fölé kerül, ez a fékező mechanizmus megszűnik és a hurrikán felerősödik. Amennyiben a hurrikán kontinens fölé sodródik, már nem áll rendelkezésére a meleg tengervíz és a légörvény gyorsan veszít az erejéből.

A Milton nevű hurrikán a meleg vizű és viszonylag sekély Mexikói-öböl fölé kerülve tovább erősödött, viszont a floridai félsziget nem elég széles ahhoz, hogy fölébe jutva kiszáradjon a légörvény, ezért különösen veszélyes helyzet állt elő a térségben.

"A felhőzet megnövekedése a déli óráktól kezdődik, egyre több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar is lehet" - ezt már a közösségi oldalán írja a Hungaromet.

Nemrég megírtuk, elsőfokú riasztást adott ki az erős szél miatt a HungaroMet. Egyes helyeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.