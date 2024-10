Új szerepben Balla Eszter

„Mindig hálás negatív szerepet játszani”

Kamarás Iván, a S.E.R.E.G. rosszfiúja.

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs

A főhőst alkalmatlannak tartó katonatársat játszó Kamarás Iván a S.E.R.E.G. kapcsán elmondta, hogy szerinte

mindig hálás negatív szerepet játszani.

Nem igazán irigyelte Csórics Balázst azért, hogy látszólag semmit sem kell csinálnia, játszania, ami persze sokkal nehezebb, mint csúnyán nézni a rosszfiú szerepében. Tapasztalatai szerint „mindig több kapaszkodója van egy negatív szerephez a színész szempontjából”.

A S.E.R.E.G. Győrbíró Zsolt alezredes története, aki egy új NATO-misszióban próbál helyrehozni egy régi hibát, miközben apaként és férjként is igyekszik helytállni. Helyzetét nem könnyíti meg régi csapattársa, Horváth Tibor ezredes, aki minden erejével – ha kell, akár megkérdőjelezhető eszközökkel is – arra játszik, hogy Zsoltot alkalmatlannak nyilvánítsák a misszió vezetésére. Az ifjabb Győrbíró, a renitens orvostanhallgató Marci életét is megváltoztatja az alapkiképzés, ahová robbanékony apja küldi büntetésből. A nem várt kaland azonban új embert farag a fiúból, akire nem csak egy új hivatás, hanem a szerelem is rátalál. Vajon hogyan áll össze a missziós csapat, kinek sikerül kijutni Irakba, mi történt a csapattársukkal a múltban, és sikerrel jár-e a „bosszúhadjáratban” a S.E.R.E.G. különleges katonai egysége?

S.E.R.E.G. Producer: Kálomista Gábor, Helmeczy Dorottya Rendező: Dombrovszky Linda Operatőr: Hartung Dávid Forgatókönyvírók: Somogyi György, Bendi Balázs, Kovács Gergely (epizódíró) Dramaturg: Kun-Béres Anikó Vágók: Rumbold László, Pap Levente Zeneszerző: Balogh Ferenc Jr. Látványtervező: Valcz Gábor Promóciós designer: Szöllősi Géza Jelmeztervező: Donkó László Katonai szakértő: Pálinkás Szilveszter Hang: Péterffy Máté, Juhos Gábor

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 23.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés szokás szerint vasárnap reggel 7.30-kor lesz.

A műsornak Balla Esztert megszólaltató egyik részletét már most meg lehet nézni: