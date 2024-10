Ez áll a stratégiai infrastruktúrák működésére nyomást gyakorló ellenzéki megmozdulások hátterében

A tiltakozások – amennyiben békés szándékúak – sokszor együttműködési cselekményként, eseményként is értelmezhetők, amelyek során több ember együttműködik a közös részvétel jegyében, de bizonyos fokig megosztja az ezzel járó lehetséges kockázatokat is. A tiltakozások lehetnek akár egyéni nyilatkozatok, kiállások és (a legtöbb esetben) tömeges politikai demonstrációk is - írta átfogó elemzésében a Századvég.

A közszolgálati média elleni tüntetésre készülő ellenzék legújabb, tervezett akciója kapcsán fontos emlékeztetni, hogy a közéleti tiltakozások, tüntetések, politikai demonstrációk normál esetben a kulturált, békés véleménykifejezés, a valamiért való kiállás vagy az elutasítás, ellenvélemény nyilvános aktusát jelentik.

A jogszerű tüntetések egy szisztematikus, de békés, erőszakmentes kampány részét is képezhetik bizonyos legitim társadalmi célok elérése érdekében, szükség esetén hatásos politikai nyomásgyakorlással, amely ugyanakkor nem fajulhat a puszta fizikai erőszakba – amivel a mostani tiltakozó akciók szervezőinek is tisztában kell lenniük.

A demonstrációk gyakran többféle bevett módszert – akár stratégiát – alkalmaznak, amelyek magukban foglalhatják a demonstratív akciókat, a konfrontatív, enyhe erőszakot és a súlyos erőszakot. A mozgalmak emellett követhetnek erőszakos, bomlasztó és konvencionális típusú stratégiákat is.

Ezen stratégiák némelyike ​​nyilvánvalóan nehezen sorolható be például a közjog territóriumán belül, illetve ma már könnyen mosódnak a határok az egyes tiltakozási akciók, tüntetési formák között, azok jellege és típusa tekintetében

- írták.

A radikális és forradalmi baloldalt képviselő Saul D. Alinsky (1909–1972) amerikai közösségi aktivista, politikai teoretikus nézetei szerint az aktivistának mindig nyomást kell gyakorolnia a kormányzatra és annak szerveire, a kívánt társadalmi célok érdekében bármilyen eszközt fel lehet használni, beleértve olyan agresszív, szélsőséges megoldásokat, amelyek a többségi társadalom tetszését vélhetően nem nyernék el. Alinsky szerint a politikai radikálisoknak az ellenfelet (sőt: ellenséget) ki kell szorítaniuk a maga érvényesülési (akár fizikai, akár szellemi) területéről, és egyre inkább hatékonyabb módokat kell keresniük a politikai ellenség szorongásának, bizonytalanságának fokozására.

Kényszerítsd az ellenségedet, hogy a saját szabályai szerint játsszon

– vallja Alinsky, aki jól tudta, a nyomásgyakorlás fokozása akár végzetes lehet, az ellenséget ezért a saját szabályai szerint kell törvénytelenségre rászorítani. Alinsky szerint a jó taktika az, amelyik a csoport tagjainak örömet okoz, így ugyanis bátorítás nélkül továbbra is gyakorolják ezt a magatartást, vissza-visszatérnek ahhoz, hogy még többet tegyenek. Azt írja:

Tartsd fenn a nyomást. Soha ne engedd fel. Próbálj ki új dolgokat, hogy pórázon tartsd az ellenfelet. Amikor az ellenfél próbálkozik egy megközelítéssel, valami újjal fogd meg hátulról. A fenyegetés gyakran ijesztőbb, mint maga a dolog.

Influenszer-politikusok Magyarországon

Mindezen sajátosságokat ma már egyre inkább felismerhetjük például a hazai radikális, sokszor agresszív hangnemet is megütő influenszer-politikusok újabb és újabb próbálkozásaiban és stratégiájában.

Hazánkban a gyülekezési jog törvényes, jogszerű gyakorlásának alapfeltétele a békés jelleg, továbbá a bírói joggyakorlat egyértelműen e jog korlátjaként határozza meg azt, hogy az influenszer-politikus nem valósíthat meg bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat együtt mások jogainak és szabadságának teljességgel indokolatlan sérelmével: vagyis a magyar alkotmányos keretszabályok a rendeltetésszerű joggyakorlást biztosítják.

Az ilyen arányok és mértékek nem megfelelő volta kapcsán merülhet fel az alapjoggal való visszaélés esete, a bírói gyakorlat pedig segít ezen megfelelő mértékeket kialakítani. A Kúria Kgyk.39073/2023/3. számú precedensképes határozata – egy gyülekezési ügyben – elvi éllel kimondja, hogy a gyülekezési jog alapjogi védettségéből következik egyrészt az, hogy az alapjog gyakorlása csak a törvényben meghatározottak szerint, a szükséges és arányos mértékben korlátozható, másrészt az is, hogy ezen alapjog gyakorlása együtt járhat ugyan mások ütköző jogainak – akár alapjogainak – szükséges és arányos korlátozásával, amit utóbbiak tűrni kötelesek, de a gyülekezéshez való jog gyakorlása sem irányulhat közvetlenül arra, hogy mások jogát korlátozza.