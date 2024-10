Baloldali celebek neve is előkerülhet Lakatos Márk szexuális botrányával kapcsolatban - videó

A Lakatos Márk körül kialakult pedofilbotránnyal kapcsolatban több ismert személy neve is felmerült – mondta el Ábrahám Róbert Hajdú Péternek a Frizbi TV YouTube-csatornáján. A publicista azt is jelezte, hogy még az egyik legismertebb színházi rendező is érintett lehet, akinek azonban nem árulta el a nevét.

Ábrahám Róbert hétfőn reggel a közösségi oldalán arról írt, hogy az ügyészségen járt, ahol több vallomást is leadott olyan súlyos bűncselekmények ügyében, mint gyermekprostitúció, nemi erőszak és emberkereskedelem. Az esetről készített videójában arról beszélt, hogy egy közszereplő homoszexuális kapcsolatra kényszerített egy árvaházban élő kiskorú gyereket. A videóban mindkét vallomásból hallhatunk részleteket:

a bántalmazott arról beszélt, hogy az érintett közszereplővel 15 éves korában találkozott először.

Elmondása szerint egy játszótéren találkozott egy férfival, aki a Batthyány téren található Sparig vitte el, ahol állítólag az ügyben érintett közszereplő átvette, majd felvitte a lakására, ahol orális szexre kényszerítette.

A szexuális szolgáltatásért cserébe – a bántalmazott fiú állítása szerint – egy pár cipőt és pénzt ígértek neki.

Feltehető az is, hogy a botrány kirobbanása után Lakatos Márk külföldre menekült, de ezzel kapcsolatban a baloldali influenszer nem nyilatkozik.

Az is kiderült, hogy feltételezhetően kedden tanúként kihallgatták a homoszexuális influenszer ellen valló fiatalt, azonban ez csak az első lépés a nyomozásban, amit emberkereskedelem gyanúja miatt indíthattak, ismeretlen tettes ellen. Vallomását elemeznie kell pszichológusnak is, hogy mennyire életszerű az, amit elmond, ami alapján pedig akár újabb szakértőket is bevonhatnak a nyomozásba.

Ki kell még hallgatni a közvetítőt, Lakatos Márkot és a fiú környezetéből azokat, akikkel együtt lakott az intézetben.

Ábrahám Róbert a beszélgetésben az is elmondta, hogy több ismert ember is jelezte neki, hogy információik vannak a baloldali influenszerrel szemben felhozott vádakkal kapcsolatban, amiket hamarosan nyilvánosságra is hoznak. Az újságíró kifejtette:

nem célja Lakatos Márk lejáratása, ő a konkrét ügyön túlmutató hálózatot szeretné leépíteni.