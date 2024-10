Egy bevásárlóközpontban raboltak ki egy gyereket

2024. augusztus 6.-án Debrecen belvárosában egy bevásárlóközpontban kiraboltak egy 13 éves fiút. A fiú gyalog haladt, amikor egy férfi odament hozzá és megszólította, hogy pénzt kérjen tőle, de a fiú ezt megtagadta és továbbment.

A férfi nem törődött bele, és követni kezdte, majd ismét megszólította hogy pénzt kérjen tőle, de ezúttal már meg is fenyegette. Azt mondta neki, ha nem kap pénzt, elvágja a torkát.

A megfélemlített fiú átadta a nála lévő 3400 forintot, a rabló pedig elmenekült. Nem sokkal később a debreceni vasútállomáson elkapták, és az élettársa táskájából előkerült a lopott pénz.

Amennyiben a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról, 5 év börtönre ítélik.

A kép illusztráció!

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Korábban is beszámoltunk már olyan esetekről, ahol kiskorúakat raboltak ki, ilyen eset volt például amikor egy férfi az Apor Vilmos téren egy kerítésnek szorította fiatalkorú áldozatát, majd elvette pénzét.

Kecskeméten egy férfi gyerekeket rabolt ki egy hajléktalan férfi, először elvette egy gyerek értékesnek tűnő nyakláncát, majd késével fenyegetőzve elvette a fiúnál levő maradék pénzt is. Korábban is rabolt ki már gyerekeket, akkor egy másik társával vettek körül egy 13 éves fiút és attól vették el a pénzét. Egy aluljáróban egy férfi biztonsági őrnek adta ki magát és azt hazudta gyerekeknek, hogy meg akarja őket védeni, de közben elvette a telefonjukat. Egy 21 éves győri férfi több gyereket is megzsarolt és ki is rabolta őket. Játszótéren és parkokban ment oda a gyerekekhez ahol megfenyegette aőket, hogy vipera van nála, és a közelben vannak a barátai, akik megverik őket, ha szól nekik.