Botránya elől külföldre menekülhetett Lakatos Márk

Nemrég a szervezők lemondták Lakatos Márk baloldali öltöztető érdi fellépését, valószínűleg azért, mert a pedofilbotrányba keveredett baloldali celeb külföldre menekülhetett. Lakatos a Blikknek csak szűkszavúan nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy jelenleg hol tartózkodik, mint mondta: köszi, de kiírtam, amit kellett. Az Origo is beszámolt róla, hogy az ismert homoszexuális öltöztető egy 15 éves intézetis fiút zaklathatott szexuálisan. Erről Ábrahám Róbert műsorában tudhattunk meg megrázó részleteket. Kiderült ugyanis, hogy a baloldali véleményvezér, aki ráadásul a „gyermekvédelmi” influenszertüntetés egyik arca is volt, az "átadás" előtt drogokat kapott, majd Lakatos Márk lakásán olyan dolgokat is meg kellett tennie a fiúnak félelemből, amit nem akart. A Magyar Nemzet információi szerint Lakatos ügyében a rendőrség már emberkereskedelem gyanúja miatt is nyomoz, mivel az ellene felhozott vádak szerint a baloldali öltöztetőnek külön embere volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek - Lakatosnak -, ami után jutalékot kapott.

Ismert, Lakatos Márk is támogatta azt a februári pedofilellenes, gyermekvédelminek nevezett baloldali influenszertüntetést, amelynek mottója az volt: „Odakint most szörnyek járnak”. A tüntetés másik arca, avagy egyik vezérszónoka a homoszexualitásával nyíltan kérkedő Osváth Zsolt („VV Zsolti”) volt, akivel kapcsolatban gyermekpornográfia bűntettének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a rendőrség egyelőre ismeretlen tettes ellen.

Osváth, a nyíltan homoszexuális youtuber egy általa közzétett, három évvel ezelőtt készült videófelvételen ismerte be, hogy pornográf képeket kért egy 18 év alatti fiútól.

Nagy Ervin, Magyar Péter leghangosabb támogatója azonnal Lakatos védelmére sietett, annak ellenére, hogy a vádak szerint az öltöztető megbocsáthatatlan bűnöket követett el, kiskorú sérelmére. A folyamatosan ripacskodó Nagy Ervin szerint pusztán karaktergyilkosság zajlik, és ő továbbra is úgy tekint Lakatosra, mint arra az emberre, akit már harminc éve ismer.