Hidvéghi Balázs: Brüsszel egy bábkormányt akar Magyarországon

– Mi a jelentősége a hamarosan induló nemzeti konzultációnak?

– A nemzeti konzultáció bevált eszköz arra, hogy sorsdöntő kérdésekben egyetértési pontokat alakítsunk ki a magyar emberekkel. Most ilyen fontos döntési pontok előtt állunk az új gazdaságpolitikával, a családtámogatásokkal, a 13. havi nyugdíjjal, a migrációval kapcsolatban. Meggyőződésünk, ahhoz, hogy a gazdaság erősödjön, Magyarországnak gazdaságilag semlegesnek kell lennie. Azért van szükség új gazdaságpolitikára, hogy újra fenntartható növekedési pályán tartsuk a magyar gazdaságot, ahogy a járvány és a háború előtt is sikerült megtennünk. Most látható az a törekvés Brüsszel részéről, hogy gazdasági hidegháborút indítson és megakadályozza a gazdasági és kereskedelmi együttműködést egyes országokkal, pusztán ideológiai okokból.

Ez a magyar függetlenségről is szól, hogy mi magunk dönthessük el, kivel kereskedünk, honnan szerzünk be számunkra fontos alapanyagokat, árucikkeket és honnan fogadunk befektetéseket. Magyarország akkor jár jól, ha minden irányba nyitva tartja a kereskedelmi lehetőségeket, és gazdasági együttműködést épít ki a feltörekvő keleti-ázsiai gazdasági hatalmakkal, miközben megtartja és tovább fejleszti a már létező és működő nyugati kapcsolatokat.

Nekünk nem érdekünk, hogy egy brüsszeli ideológiai diktátum alapján korlátozzák azt, kivel kereskedhetünk és működhetünk együtt. Ez nem ideológiai kérdés. Azért fordulunk most a magyar emberekhez a nemzeti konzultációval, hogy megerősítést és támogatást kapjunk ehhez a politikához.

– Tehát elsősorban gazdasági témákról esik szó a konzultációban?

– Igen, elsősorban gazdasági kérdésekről és olyan fontos témákról a gazdaságon belül, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ország erősödjék és a magyar emberek helyzete javuljon. Ilyen többek között a magyar kis- és középvállalkozások támogatása. Újra beszélnünk kell az emberekkel a multikról. Itt is válaszút előtt állunk: vagy hagyjuk, hogy Brüsszel diktáljon, vagy szükség van a multinacionális cégek szigorú kontroll alatt tartására is, hiszen a magyarok érdekeit kell szolgálnia e cégek jelenlétének. Nem elfogadható, ha kizárólag arra koncentrálnak, hogy gazdasági erejükkel visszaélve az extraprofitjukat növeljék, amit aztán kivisznek az országból. Fontos a lakhatás kérdése is, amit a kormány eddig is erősen támogatott. Itt meg kell vitatnunk, hogy a meglévő otthonteremtési támogatások mellett vonjuk-e be a munkáltatókat és akár a bankokat is egy ötszázalékos kamatú lakáshitelprogramba. Ugyancsak fontos kérdés, hogy segítsünk-e a munkát vállaló fiataloknak a munkáshitel bevezetésével. De fontos, hogy tisztázzuk, megvédjük-e a 13. havi nyugdíjat, amelyekért komoly csatákat kell még ma is megvívni, hiszen ez az egyik olyan intézkedés, amit Brüsszel el akar törölni a rezsicsökkentés és a migrációs politikánk mellett.