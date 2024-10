Így vette meg Magyar Pétert a háborúpárti Brüsszel

Havi 750 ezer forintért végzett kommunikációs tanácsadói feladatokat a Volánbusznál Magyar Márton. Magyar Péter testvére ugyanabban az évben dolgozott az állami vállalatnak, amikor Magyar a cég igazgatóságában ült. Miért engedte ezt Magyar, és milyen érdeke fűződhetett hozzá? Miért derül ki egyre több gyanús ügy Magyar környezetéről?

Magyar Péter mindig azzal védekezik, hogy ő a fideszes lejáratás áldozata. Ehhez képest a legújabb botrányaihoz semmi köze a Fidesznek, mind a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseiről, mind a Volánbusznál eltöltött időszakkal kapcsolatos nepotizmusáról az ellenzéki közvélemény rántotta le a leplet.

A most kiderült információk alapján erős a gyanú, hogy Magyar Péter csupán kifizetőhelyként tekintett ezekre a pozíciókra, és például az öccsének is így fizetett ki milliókat.

Magyar Péter Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ez alapjaiban szembemegy azzal az állítással, amit az ellenzékivé válása elején mondott, miszerint rákényszerítettek bizonyos szerződéseket, amiket nem akart aláírni. Ehhez képest a jelek szerint ő élt vissza a pozícióival, ami miatt KEHI-vizsgálat indult meg ellene, fél évvel később fel is mentették a vezérigazgatói pozíciójából.

Magyar Péter több állami cégben is pozíciót töltött be, és sok millió forintot vitt haza. Most nem jár be a munkahelyére, sok milliót visz haza, pedig megígérte, hogy dolgozni fog minden nap. Mi lehet az oka, hogy megváltozott ez az álláspontja és viselkedése?

A rendelkezésre álló információk alapján kijelenthető, hogy

Magyar Péter állításaival ellentétben nem azért szállt ki a KEHI a Diákhitel Központhoz, mert összeveszett Varga Judittal, volt feleségével, hanem mert gyanús kifizetéseket engedélyezett, nem ezután vált ellenzékivé, hiszen még januárban is fideszes vállalkozóknak keresett állást, illetve nem központi utasításra írta alá a szerződéseket, erre – ha más nem – a saját öccse szerződései a bizonyíték.

Magyar Péter vélhetően amiatt lett hirtelen ellenzéki, mert a rázós ügyei miatt már sehova nem kellett, nem volt pozíciója, de a milliós fizetéseket meg akarta tartani, így most EP-képviselőként viszi haza a magas fizetéseket úgy, hogy a legtöbbször be sem jár a munkahelyére.